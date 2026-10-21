OPPO confirmó la llegada a Colombia de sus nuevos celulares de gama alta, los Find X10 y Find X10 Pro Max. La serie, presentada a nivel global, apuesta por mejorar la fotografía móvil con nuevas funciones de inteligencia artificial, además de incorporar cambios en diseño y rendimiento. Su lanzamiento en el país será próximamente.

Bajo el concepto de una cámara Hasselblad True-to-Life, la serie OPPO Find X10 busca reproducir los colores, las texturas y los detalles de cada escena con mayor naturalidad. Para ello, incorpora un sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Hasselblad y el nuevo LUMO True Image Engine, la tecnología de procesamiento de imagen de OPPO diseñada para conservar una representación más fiel de la realidad.

“Con la serie Find X10 damos uno de nuestros mayores saltos en imagen móvil. Desde el primer sistema de triple cámara de 200MP de la industria en el Find X10 Pro Max hasta la nueva generación del LUMO True Image Engine, la serie está diseñada para reproducir el mundo tal como lo ves y mantener cada toma fiel al momento”, afirmó Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO.

El sistema de cámaras del Find X10 Pro Max por dentro

OPPO Find X10 Pro Max: fotografía móvil con tres cámaras de 200 MP

Uno de los principales avances de la nueva serie es su sistema fotográfico. El OPPO Find X10 integra un sistema de doble cámara de 200 MP, mientras que el OPPO Find X10 Pro Max incorpora un sistema de triple cámara de 200MP, con esta resolución en sus tres cámaras traseras.

El sistema del Find X10 Pro Max combina una cámara principal Hasselblad Ultra HDR de 200 MP, con sensor ISOCELL HPC de 1/1,28 pulgadas desarrollado por OPPO y Samsung; una cámara ultra gran angular Hasselblad de 200 MP, con sensor de 1/1,56 pulgadas y campo de visión de 124 grados; y una cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP, con apertura f/2.1 y capacidad de enfoque a una distancia mínima de 10 centímetros.

Esta configuración permite capturar paisajes, arquitectura, retratos y sujetos distantes con un mayor nivel de detalle, además de ampliar las posibilidades de la fotografía macro mediante el teleobjetivo. Tanto el Find X10 como el Find X10 Pro Max son compatibles con el Teleconvertidor OPPO Hasselblad, que ofrece un aumento óptico de 3,28x para fotografiar escenas lejanas, como conciertos, paisajes urbanos y vida silvestre.

La serie también incorpora una modalidad de captura predeterminada de 26 MP, desde el ultra gran angular hasta un zoom de 9,9x, diseñada para equilibrar el nivel de detalle y el tamaño de los archivos. En las cámaras compatibles, los usuarios pueden recurrir al modo Hasselblad Hi-Res para capturar fotografías de 50 MP o 200 MP.

LUMO True Image Engine: colores y detalles más naturales

Tomada con el OPPO Find X10 Pro Max con la cámara principal

La experiencia fotográfica se complementa con LUMO True Image Engine, la nueva solución de fotografía computacional de OPPO. Esta tecnología está diseñada para preservar la relación entre colores, luces, sombras y texturas, con un procesamiento que busca mantener la apariencia natural de las escenas.

La nueva Cámara True Color captura información multiespectral del entorno para ayudar a reproducir los colores con mayor precisión en condiciones de iluminación complejas. A su vez, LUMO True Image Engine busca conservar la profundidad de las imágenes, los tonos de piel y los detalles ópticos, evitando el exceso de nitidez y el procesamiento artificial.

Estas mejoras buscan ofrecer fotografías que reflejen con mayor fidelidad la escena original, tanto en situaciones cotidianas como en condiciones de luz exigentes.

Grabación de video profesional para creadores de contenido

La serie OPPO Find X10 también incorpora mejoras para la producción audiovisual. El Find X10 permite grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo con todas sus cámaras traseras, mientras que sus cámaras principal y teleobjetivo de 200 MP admiten grabación en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps.

En el Find X10 Pro Max, las tres cámaras traseras de 200 MP son compatibles con estas mismas resoluciones y velocidades de grabación, lo que permite mantener una experiencia de video de alta calidad en distintas distancias focales.

Ambos modelos incorporan compatibilidad con Dolby Vision, O-Log2 con certificación ACES y captura Open Gate1, herramientas orientadas a ofrecer mayor flexibilidad durante la edición y posproducción. OPPO también colaboró con Blackmagic Design para integrar funciones de la serie en la aplicación Blackmagic Camera, cuya versión optimizada está prevista para noviembre de 2026.

Además, la colaboración con Meta busca preservar una calidad de video prácticamente sin pérdidas al compartir contenido en Instagram, facilitando la publicación de material con mayor fidelidad visual.

Para quienes buscan ampliar sus posibilidades de grabación, el Find X10 Pro Max cuenta con un kit para creadores Tilta Khronos diseñado específicamente para el dispositivo, que incluye accesorios para filtros, teleconvertidor y refrigeración activa.

Diseño premium y pantallas de alta calidad

La serie Find X10 conserva la identidad de diseño de la familia Find X con un acabado refinado y una estructura visual integrada entre el cuerpo del dispositivo y el módulo de cámaras.

El OPPO Find X10 estará disponible globalmente en Azul Glaciar y Gris Niebla, mientras que el Find X10 Pro Max se ofrecerá en Gris Titanio y Blanco Luna.

En cuanto a las pantallas, el Find X10 integra un panel de 6,59 pulgadas, mientras que el Find X10 Pro Max cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas. Ambos modelos ofrecen una tasa de refresco adaptativa LTPO de hasta 144 Hz, brillo máximo de 3.600 nits, compatibilidad con Dolby Vision y atenuación de hasta 1 nit para una visualización más cómoda en entornos oscuros.

La compatibilidad con la gama de colores BT.2020 permite reproducir una amplia variedad de tonalidades en contenido HDR, una característica relevante para disfrutar de fotografías, películas y videos con colores intensos y mayor riqueza visual.

En materia de resistencia, ambos dispositivos cuentan con certificaciones IP66, IP68 e IP69 de protección frente al polvo y al agua en condiciones de laboratorio, además de la certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas2.

Batería de hasta 8.000 mAh y rendimiento de última generación

La autonomía es otro de los aspectos destacados de la serie OPPO Find X10. Tanto el Find X10 como el Find X10 Pro Max incorporan baterías de silicio-carbono de hasta 8.000 mAh, diseñadas para acompañar jornadas intensivas de fotografía, grabación de video, entretenimiento y multitarea.

Los dos modelos admiten carga rápida por cable SUPERVOOC de 80 W y carga inalámbrica AIRVOOC de 50 W.

En rendimiento, el Find X10 funciona con la plataforma MediaTek Dimensity 9600M de 3 nanómetros, mientras que el Find X10 Pro Max incorpora el MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nanómetros. Ambos integran un sistema de refrigeración por cámara de vapor para ayudar a mantener un rendimiento estable durante tareas exigentes, incluidos los videojuegos, el procesamiento de imágenes y las funciones de inteligencia artificial.

ColorOS 17: una experiencia más fluida e inteligente

La nueva serie estrena ColorOS 17, la última versión del sistema operativo de OPPO, que combina mejoras de fluidez, optimización del sistema y nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Entre sus novedades se encuentra el diseño Living Flow, que busca ofrecer interacciones más naturales y transiciones más fluidas. El sistema incorpora también mejoras en la apertura de aplicaciones, la carga de miniaturas en la Galería y la gestión de aplicaciones en segundo plano.

Detrás de esta experiencia ultrafluida, el Luminous Rendering Engine mejora la eficiencia del renderizado, mientras que el Laminar Flow Engine coordina de forma inteligente los recursos del sistema para mantener un rendimiento rápido y ágil. En comparación con ColorOS 16, la estabilidad al abrir apps mejora un 55 %, las miniaturas de la Galería cargan hasta un 50 % más rápido la primera vez, y ColorOS 17 puede mantener más de un 25 % más de apps activas en segundo plano para una multitarea más fluida3.

ColorOS 17 integra nuevas funciones de inteligencia artificial, como AI Mind Pilot con Modo Agente, diseñada para ayudar a gestionar archivos, buscar información y coordinar tareas; y AI Photo Agent, que facilita la edición de fotografías mediante instrucciones en lenguaje natural y ajustes adaptados a cada escena.

AI Photo Agent hace que la edición avanzada de fotos sea más intuitiva sin perder el aspecto natural de la escena original. Puede analizar una foto y recomendar los ajustes adecuados según la escena y el sujeto, aplicar ediciones específicas mediante instrucciones en lenguaje natural, o usar Style Match para entender la paleta de colores, el tono y la atmósfera general de una imagen de referencia antes de aplicar un estilo similar a la foto del usuario4.

La privacidad y la seguridad siguen siendo el núcleo de ColorOS 17. AI Call Guard utiliza AI en el dispositivo para detectar nuevos riesgos de fraude, como voces sintéticas e intercambios de rostro con AI durante las llamadas. Nube de procesamiento privado de OPPO protege el procesamiento de AI en la nube con cifrado de extremo a extremo y nuevas capacidades de seguridad post cuántica5.

La plataforma también incorpora herramientas enfocadas en la privacidad y la seguridad, como Protección de llamadas con inteligencia artificial y Nube de procesamiento privado, que buscan reforzar la protección frente a determinados riesgos digitales y proteger el procesamiento de información personal.

Disponibilidad del OPPO Find X10 en Colombia

Tras su presentación global, el OPPO Find X10 y el OPPO Find X10 Pro Max llegarán próximamente a Colombia. La disponibilidad comercial, las configuraciones, los precios en pesos colombianos y los detalles de lanzamiento para el mercado nacional se comunicarán a través de los canales oficiales de OPPO Colombia.

Con esta nueva generación, OPPO refuerza su apuesta por la innovación en smartphones de alta gama, con especial atención a la fotografía móvil, la creación de contenido audiovisual, la autonomía y las experiencias impulsadas por inteligencia artificial.

Para conocer más novedades sobre la serie OPPO Find X10 y su próxima llegada al país, los usuarios podrán consultar los canales oficiales de OPPO Colombia.