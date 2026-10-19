El próximo 21 de octubre, OPPO presentará su nueva serie de celulares Find X10, con una apuesta centrada en la fotografía móvil. La compañía adelantó que sus dispositivos incorporarán cámaras de hasta 200 megapíxeles, procesamiento de imagen desarrollado con tecnologías propias y funciones de video dirigidas a quienes producen contenido desde el celular.

El lanzamiento mundial tendrá lugar en Mallorca, España, donde la marca dará a conocer las especificaciones completas, los precios y la disponibilidad de los equipos. Por ahora, OPPO no ha confirmado cuánto costarán ni cuándo llegarán al mercado colombiano.

Uno de los principales atractivos anunciados es la colaboración con Hasselblad, fabricante especializado en cámaras y fotografía. Bajo el concepto Hasselblad True-to-Life Camera, la serie pretende reproducir colores y tonalidades más cercanos a los que percibe el ojo humano, además de conservar los detalles de cada escena.

El OPPO Find X10 contará con un sistema de doble cámara de 200 MP. La configuración está pensada para capturar diferentes tipos de imágenes, desde paisajes y arquitectura hasta retratos y fotografías con zoom.

La compañía también presentó LUMO True Image Engine, un motor de procesamiento computacional que combina información de color y tecnologías de imagen de OPPO para mejorar la representación de las escenas. La propuesta consiste en obtener fotografías con una apariencia más natural, sin depender de ajustes adicionales por parte del usuario.

Grabación en 8K y herramientas para editar videos

Las novedades también incluyen funciones para quienes graban videos con el celular. Según OPPO, el Find X10 permitirá registrar contenido con sus dos cámaras traseras en resolución 4K a 120 fotogramas por segundo y en 8K a 30 fotogramas por segundo.

Otra de las herramientas anunciadas es la captura Open Gate. Esta función aprovecha una mayor parte del área del sensor para registrar la imagen, lo que permite recortar y cambiar el encuadre durante la edición. Así, un mismo material puede adaptarse a formatos horizontales o verticales, una posibilidad útil para quienes publican videos en distintas plataformas digitales.

En diseño, la serie tendrá una estética minimalista y un acabado que integra el cristal posterior con el módulo de cámaras. El Find X10 estará disponible en los colores Azul Glaciar y Gris Niebla.

El rendimiento será otro de los componentes de la nueva generación. OPPO confirmó que el modelo incorporará el procesador MediaTek Dimensity 9600M, una batería de silicio-carbono de 8.000 mAh y ColorOS 17 como sistema operativo.

La marca también adelantó AI Mind Pilot con Modo Agente, una función de inteligencia artificial diseñada para interactuar con archivos y fotografías almacenados en el dispositivo y facilitar determinadas tareas mediante instrucciones.

Las características anunciadas apuntan a un equipo que combina fotografía de alta resolución, herramientas de producción audiovisual y funciones de inteligencia artificial. Sin embargo, todavía faltan datos para evaluar su llegada al mercado y compararlo con otros celulares de gama alta.

La presentación del 21 de octubre permitirá conocer los precios oficiales, las especificaciones completas y los mercados en los que estará disponible la serie OPPO Find X10.