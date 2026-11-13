OSTA O1 Pro: así será el primer celular de la nueva marca de Huawei

Huawei tiene una nueva marca de celulares y su aparición plantea una pregunta: ¿por qué una compañía que ya cuenta con las familias Mate, Pura y nova necesita abrir otra línea de productos? La respuesta podría estar en los cambios que está experimentando el mercado de dispositivos móviles y en la intención del fabricante chino de explorar nuevas formas de integrar inteligencia artificial.

La compañía anunció OSTA, también conocida como Xingmang, una submarca que tendrá su presentación oficial el próximo 20 de noviembre. El anuncio fue realizado por Richard Yu, presidente del negocio de consumo de Huawei, quien adelantó que esta iniciativa explorará nuevas posibilidades relacionadas con la inteligencia artificial.

No es un movimiento menor para una empresa que durante años ha tenido que reorganizar su negocio de consumo por las restricciones comerciales estadounidenses. Huawei ya no compite únicamente desde el hardware. Su estrategia también depende de desarrollar un ecosistema propio, con HarmonyOS, servicios digitales y dispositivos que puedan trabajar de manera integrada.

La llegada de OSTA podría responder a la necesidad de probar una identidad comercial diferente para una nueva generación de productos. En lugar de introducir todas sus novedades dentro de las familias existentes, Huawei tendría la posibilidad de construir una marca con una propuesta particular, especialmente alrededor de las experiencias basadas en IA.

Un nuevo nombre para una industria que busca cambiar la experiencia móvil

Las primeras publicaciones de OSTA no ofrecen todavía una explicación detallada de sus productos. El video de presentación, difundido el 12 de noviembre en la cuenta oficial de la marca en Weibo, utiliza mensajes relacionados con la innovación, el diseño y las posibilidades de la tecnología.

Richard Yu también señaló que la inteligencia artificial tendrá un papel en el desarrollo de esta propuesta. He Gang, responsable del negocio de dispositivos de Huawei, habló de crear experiencias capaces de comprender mejor a los usuarios.

La diferencia entre anunciar inteligencia artificial y demostrar su utilidad será importante. Actualmente, los fabricantes incorporan funciones de IA para procesar imágenes, traducir conversaciones, resumir información y facilitar tareas. Sin embargo, una nueva marca necesita ofrecer algo más que una lista de herramientas para justificar su existencia.

Por ahora, Huawei no ha explicado qué aplicaciones tendrá OSTA ni qué funciones serán exclusivas de sus dispositivos.

Uno de los primeros equipos asociados con la marca es el OSTA O1 Pro. Medios tecnológicos chinos han mencionado una pantalla de 6,39 pulgadas con resolución 1.5K, un posible procesador Kirin de la serie 9 y configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Estas características todavía no cuentan con confirmación oficial.

La experiencia de Honor vuelve a cobrar relevancia

La decisión también recuerda un episodio importante en la historia reciente de Huawei. En noviembre de 2020, la compañía vendió Honor, que posteriormente continuó operando como fabricante independiente. La separación le permitió a Huawei concentrar sus recursos en su propio negocio de dispositivos.

Seis años después, OSTA representa una nueva apuesta por diversificar su estructura comercial. No significa necesariamente que Huawei vaya a reemplazar sus marcas actuales. Más bien, abre la posibilidad de atender otros segmentos y experimentar con productos que tengan una identidad propia.

Los registros de marca asociados con OSTA también contemplan categorías como tabletas, relojes inteligentes, gafas y chips. Esto sugiere que la iniciativa podría extenderse más allá de los celulares, aunque no hay anuncios oficiales sobre esos productos.

El próximo 20 de noviembre, a las 2:30 p. m. (hora de China), Huawei presentará los primeros detalles de OSTA. Será entonces cuando se conozca si la nueva marca tiene una propuesta tecnológica capaz de diferenciarse dentro de un catálogo que ya compite en varios segmentos del mercado.