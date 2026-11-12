POCO X8s llega a España y revela su precio oficial

Xiaomi amplía su gama media en España con un celular de formato compacto, batería de gran capacidad y dos versiones de memoria.

El modelo de entrada ofrece 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que la configuración superior incorpora 12 GB de RAM y 512 GB. Ambas comparten la pantalla, la batería y las cámaras, además del procesador Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm y el sistema operativo HyperOS 3. Se comercializan en negro, azul y blanco.

La promoción oficial de Black Friday fija los precios en España en 429,99 y 519,99 euros, respectivamente. Está anunciada del 10 al 30 de noviembre de 2026, con 300 unidades por configuración y sujeta a existencias. No se aplica en Baleares, Canarias, Ceuta ni Melilla.

La diferencia es de 90 euros, por los que se obtienen 4 GB adicionales de RAM y el doble de espacio para guardar aplicaciones, fotografías y videos.

Una pantalla compacta con batería de 6.330 mAh

La pantalla de 6,35 pulgadas tiene una resolución de 2656 × 1220 píxeles y se actualiza entre 1 y 120 veces por segundo según el contenido. Ese ajuste puede contribuir a reducir el consumo energético.

Xiaomi anuncia un brillo máximo de 3.500 nits en condiciones específicas. El panel también admite HDR10+ y Dolby Vision, formatos que permiten mostrar un mayor rango de luces y sombras en contenido compatible.

La batería de 6.330 miliamperios-hora (mAh) admite carga rápida de hasta 100 W. El cargador no viene incluido en la caja, por lo que se necesita un adaptador compatible para aprovechar esa potencia. También ofrece carga inversa por cable de hasta 22,5 W para suministrar energía a otros dispositivos que admitan esta función.

Tres cámaras traseras y resistencia al agua

La cámara principal tiene 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, que ayuda a compensar pequeños movimientos al tomar fotografías o grabar videos. La acompaña un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2,5 aumentos, que acerca el encuadre sin depender exclusivamente de la ampliación digital.

El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles para encuadrar escenas más amplias y una frontal de 20 megapíxeles. Entre sus características adicionales se encuentran la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo bajo condiciones controladas, altavoces estéreo y un lector de huellas integrado en la pantalla.

El celular pesa 187 gramos y tiene un grosor de 8,06 milímetros, sin contar el módulo de cámaras. Su marco es de aluminio y el panel está protegido por POCO Shield Glass.

Imagen: Xiaomi