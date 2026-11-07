Honor Robot Phone 2 llegaría en 2027 con tecnología ARRI

Honor estaría preparando una segunda generación de su celular con cámara motorizada integrada. Una nueva filtración apunta a que el desarrollo avanza con un posible lanzamiento durante la primera mitad de 2027. El proyecto mantendría la colaboración con ARRI y estaría acompañado por otro dispositivo portátil relacionado con la fotografía o el video.

La información procede de una publicación en Weibo del informante Smart Pikachu, quien sitúa la posible presentación entre abril y junio de 2027. El reporte también menciona que ambos productos incorporarían tecnología fotográfica desarrollada junto con ARRI.

El primer Robot Phone fue anunciado en octubre de 2025, presentado posteriormente en el Mobile World Congress de Barcelona y comercializado en China desde agosto de 2026. Su característica distintiva es una cámara instalada sobre un brazo mecánico que funciona como estabilizador integrado, capaz de compensar movimientos durante la grabación sin depender de accesorios externos.

Esta solución permite mantener el encuadre mientras el dispositivo se mueve y está orientada especialmente a la creación de contenido audiovisual. A diferencia de la estabilización digital, que procesa las imágenes para reducir las vibraciones, el mecanismo desplaza físicamente el módulo fotográfico.

Las incógnitas que deja la filtración del Robot Phone 2

Uno de los puntos menos claros del reporte está relacionado con los sensores fotográficos. Las traducciones automáticas de la publicación original presentan diferencias importantes. Algunas interpretan la referencia como cámaras de 100 megapíxeles, mientras otras hablan de sensores de cientos de megapíxeles, sin establecer una resolución concreta.

Esta diferencia impide determinar si Honor prepara un cambio en las cámaras del nuevo modelo. El dispositivo anterior incorpora una principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP. La información disponible tampoco permite identificar cuál de estos componentes recibiría una actualización.

La colaboración con ARRI, empresa alemana especializada en tecnología cinematográfica, continuaría siendo parte del desarrollo. En el primer Robot Phone se incorporaron herramientas como ARRI LogC3 y ARRI Wide Gamut 3, utilizadas para trabajar el color durante la posproducción. Sin embargo, la filtración no especifica qué funciones aportarían al próximo dispositivo.

El reporte también menciona un segundo dispositivo portátil independiente del celular. Smart Pikachu no detalla su formato ni las funciones que ofrecería, más allá de su relación con la tecnología fotográfica desarrollada junto con ARRI.

Por ahora, el calendario de 2027 procede únicamente de información no oficial. El primer Robot Phone se comercializó exclusivamente en China, pero ese antecedente no permite establecer cuáles serían los mercados del nuevo modelo.

Imagen: Honor