Redmi M100 Pro llega con pantalla OLED de 120 Hz y precio oficial

Xiaomi amplió su catálogo de celulares en China con un modelo que combina resistencia al agua, estabilización óptica para fotografías y carga rápida. La propuesta incluye un emisor infrarrojo para controlar aparatos compatibles desde el teléfono, además de herramientas para capturar escenas amplias y objetos cercanos.

El Redmi M100 Pro figura en la tienda oficial, meses después de la presentación del M100. Su pantalla OLED curva mide 6,67 pulgadas, tiene una resolución de 2.712 × 1.220 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esta última permite mostrar desplazamientos y animaciones más suaves, aunque no determina por sí sola el rendimiento de las aplicaciones.

El panel alcanza un brillo máximo localizado de 3.000 nits, un valor que corresponde a zonas concretas de la imagen, no a toda su superficie simultáneamente. Incorpora Gorilla Glass Victus 2 y certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua bajo condiciones controladas, lo que no implica impermeabilidad en cualquier situación.

La cámara incorpora estabilización y un gran angular

El sensor principal de 50 megapíxeles utiliza estabilización óptica para compensar pequeños movimientos al tomar fotografías. Lo acompañan un gran angular de 8 megapíxeles para escenas amplias, un sensor macro de 2 megapíxeles para acercamientos y una cámara frontal de 20 megapíxeles.

La batería tiene una capacidad de 5.500 mAh y admite carga por cable de 45 W. El procesamiento queda a cargo del MediaTek Dimensity 7300-Ultra, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Entre las funciones adicionales están los altavoces estéreo, el lector de huellas bajo la pantalla y la conectividad NFC. El equipo también funciona con HyperOS e incluye un motor de vibración de eje X.

Como referencia, el Redmi Note 14 Pro 5G global tiene una cámara principal de 200 megapíxeles y una batería de 5.110 mAh. Esa diferencia importa al comparar ofertas, porque las semejanzas entre ambos no hacen intercambiables sus configuraciones.

La tienda muestra opciones en negro, blanco, cian y morado. El precio publicado en China es de 2.499 yuanes, aproximadamente 372 dólares al tipo de cambio central del 2 de noviembre de 2026. La conversión es orientativa y no representa una tarifa oficial en otros mercados.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)