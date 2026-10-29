OnePlus Ace 7 y 7 Pro llegan con batería de 9.000 mAh y precio oficial

OnePlus amplió su catálogo de celulares para videojuegos con dos modelos que combinan baterías de gran capacidad, refrigeración activa y pantallas de alta frecuencia de actualización. La nueva generación llega a China con diferencias en el procesador y las cámaras, especialmente para quienes buscan funciones fotográficas más avanzadas.

El OnePlus Ace 7 y el Ace 7 Pro se presentaron el 29 de octubre de 2026. Ambos incorporan una batería de 9.000 mAh con carga rápida de 100 W mediante SuperVOOC y UFCS, además de conectividad Wi-Fi 7.

Las pantallas OLED tienen 6,78 pulgadas, resolución de 2.772 × 1.272 píxeles y brillo máximo global de 2.000 nits. La frecuencia de actualización alcanza 165 Hz en el sistema y puede aumentar a 185 Hz en títulos compatibles. También ofrecen cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 en determinados modos de visualización.

El Ace 7 Pro suma más potencia y zoom óptico

La principal diferencia de rendimiento está en los procesadores. El modelo estándar utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, mientras que la versión Pro lleva el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Los dos tienen chips adicionales T3, G3 y P4, destinados a gestionar la respuesta táctil, la conectividad y la imagen.

El sistema Glacier de refrigeración de doble recorrido, presente en ambos celulares, dirige aire hacia el procesador y la cubierta posterior. Según pruebas de OnePlus realizadas durante una hora de juego, la temperatura en la parte trasera, cerca del chip, fue hasta 10 °C menor con el ventilador encendido frente al mismo teléfono con el sistema apagado. Los resultados corresponden a condiciones de laboratorio y no constituyen una medición independiente.

La alimentación directa permite suministrar energía a los componentes sin pasar por la batería. Esta función debe activarse desde el asistente de juegos y está diseñada para reducir el calor generado durante la carga. En pruebas oficiales con Peacekeeper Elite a 185 fotogramas por segundo, OnePlus registró 7,02 horas de funcionamiento continuo con el Pro y 6,82 horas con el estándar, bajo condiciones específicas.

En el apartado fotográfico, ambos integran un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica. El Ace 7 Pro añade un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos, mientras que el modelo convencional incluye un ultra gran angular de 8 MP como cámara secundaria. Los dos tienen una cámara frontal de 16 MP.

Los dispositivos funcionan con ColorOS 17 basado en Android y tienen certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K de resistencia al agua y al polvo, obtenidas en pruebas controladas.

Las primeras especificaciones del modelo avanzado ya habían aparecido en una filtración sobre su pantalla y cámara.

Los dos modelos llegan a China con precios diferentes

El OnePlus Ace 7 parte de 4.399 yuanes, aproximadamente 660 dólares, mientras que el Ace 7 Pro comienza en 4.799 yuanes, unos 720 dólares, según los reportes del lanzamiento. Las conversiones son aproximadas y corresponden al 29 de octubre de 2026. No representan valores oficiales para otros mercados.

Ambos comienzan con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El estándar alcanza configuraciones de 16 GB y 512 GB, mientras que el Pro amplía el espacio disponible hasta 1 TB.

Por ahora, la presentación se limita a China y no existe un lanzamiento internacional confirmado para ninguno de los dos celulares.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).