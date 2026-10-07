OnePlus Ace 7 Pro tendría pantalla de 185 Hz y cámara de 200 MP

Los celulares pensados para jugar suelen concentrar buena parte de sus características en la potencia, la pantalla y el control de la temperatura. Una nueva filtración indica que OnePlus estaría preparando un modelo que reforzaría estos apartados, pero sumaría otro elemento menos habitual en este tipo de equipos: una cámara principal de alta resolución.

OnePlus no ha confirmado las características del supuesto Ace 7 Pro. Los datos disponibles proceden de dos reportes no oficiales y algunas especificaciones que han comenzado a circular pertenecen a un rumor anterior, por lo que no toda la información tiene el mismo origen.

El OnePlus Ace 7 Pro combinaría 185 Hz con refrigeración activa

Según @TechHome100, el celular incorporaría un panel OLED plano LTPS con una frecuencia de actualización de 185 Hz. Esto significa que podría actualizar la imagen hasta 185 veces por segundo, una característica que tendría utilidad en juegos capaces de alcanzar esa frecuencia.

OnePlus Ace 7 Pro 🎯

➜ 1.5K 185Hz LTPS OLED Flat Screen

➜ Snapdragon 8 Elite Gen5 🐉

➜ Built-in Active Cooling Fan

➜ 200MP Main unit

➜ 16MP Front

➜ Large Battery🔋 https://t.co/JpuppfGTEV — Tech Home  (@TechHome100) October 6, 2026

Las 6,78 pulgadas que también se han relacionado con el dispositivo no aparecen en esa publicación. La medida procede de información previa atribuida a @TechieUltimatum, de modo que no corresponde al mismo reporte.

Para controlar la temperatura, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 estaría acompañado de un ventilador integrado que ayudaría a expulsar el calor cuando el chip trabaja de forma intensa durante periodos prolongados. Este sistema puede contribuir a mantenerlo refrigerado, pero no garantiza un rendimiento constante durante toda una sesión.

Factores como el software y el diseño interno también influyen en los resultados. Utilizar el mismo chip que otros modelos, por tanto, no permite anticipar cuál tendrá un mejor desempeño al jugar.

La cámara de 200 MP ampliaría su enfoque más allá de los juegos

En fotografía, @TechHome100 menciona un sensor principal de 200 megapíxeles. La imagen asociada al reporte parece mostrar dos cámaras posteriores, aunque no ofrece detalles sobre la segunda. Para la parte frontal se mencionan 16 megapíxeles.

Más resolución no equivale automáticamente a mejores fotos. El tamaño del sensor, los lentes, el procesamiento de imagen y las condiciones de luz intervienen en el resultado. Hasta el momento no se han divulgado fotografías tomadas con el dispositivo que permitan evaluar su calidad.

De confirmarse estos datos, el Ace 7 Pro reuniría características orientadas a los juegos con una cámara principal de alta resolución.

Respecto a la autonomía, los 9.000 mAh proceden del reporte anterior de @TechieUltimatum y no de la información difundida por @TechHome100. Incluso si esa capacidad se confirma, la cifra por sí sola no permite calcular cuánto durará una carga, ya que el consumo de los componentes también influye.

Los reportes disponibles no indican precio ni fecha de lanzamiento. Tampoco existen mediciones independientes de autonomía, rendimiento sostenido o calidad fotográfica. Mientras el dispositivo continúe sin ser oficial, las especificaciones conocidas describen una posible configuración y no el desempeño que finalmente ofrecería.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)