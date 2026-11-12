OPPO A7 Ultra llegaría en diciembre con 12.000 mAh

Una filtración daría nombre al celular de OPPO que apareció recientemente en registros de certificación de China. El dato vincularía ese equipo con la serie A, aunque el fabricante todavía no ha confirmado su identidad comercial.

El informante Digital Chat Station señaló en Weibo que el dispositivo podría llamarse A7 Ultra y presentarse hacia diciembre. Según la información divulgada, llevaría una batería de 12.000 miliamperios-hora (mAh), unidad que expresa la capacidad de almacenamiento de carga, y un módulo fotográfico dispuesto horizontalmente en la parte trasera.

Esa descripción coincide con el aspecto del PNC110, identificado con ese código en la base de datos de TENAA, organismo chino de certificación de telecomunicaciones. La semejanza sugiere que ambas denominaciones corresponderían al mismo teléfono, pero no establece por sí sola una relación definitiva.

Las imágenes del registro muestran un frontal plano con un orificio centrado para la cámara de selfis. También incluyen vistas laterales donde se distinguen los controles de volumen y encendido, además del relieve que sobresale en la zona de las lentes.

El A7 Ultra superaría la batería del A7 Pro Max

OPPO presentó el A7 Pro Max 5G en Singapur el 24 de septiembre de 2026. Es una referencia dentro de esa familia y su ficha oficial confirma una capacidad típica de 10.000 mAh. El supuesto Ultra ofrecería 2.000 mAh adicionales, un aumento del 20 % respecto a ese modelo.

La diferencia no equivaldría necesariamente a un incremento proporcional de las horas de funcionamiento. La autonomía también depende del consumo de la pantalla, el procesador y la optimización del sistema; comparar únicamente esas cifras no permite anticipar cuánto duraría entre recargas.

En cuanto a la carga, el Pro Max admite hasta 80 vatios y, según pruebas de laboratorio de OPPO, completa el proceso en unos 91 minutos. La temperatura ambiente y el estado de la batería pueden modificar ese tiempo, advierte la marca. El resultado corresponde al producto existente y no puede trasladarse al modelo filtrado.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).