HONOR anunció la llegada del HONOR 600 Elite a Colombia, un smartphone que busca diferenciarse por su autonomía y resistencia física. El dispositivo incorpora una batería de 8.100 mAh, certificaciones de protección contra agua y polvo y una cámara principal de 108 megapíxeles. Su precio de lanzamiento es de $2.499.900.

Uno de los atributos que más llama la atención es la capacidad de su batería, superior a la que suelen incorporar los celulares de esta categoría. El equipo utiliza una batería de polímero de ion-litio de 8.100 mAh, compatible con carga rápida por cable HONOR SuperCharge de 45 W.

También permite compartir energía con otros dispositivos mediante carga reversible de 7,5 W. Esta característica puede resultar útil para quienes necesitan alimentar accesorios o equipos compatibles sin tener que recurrir a un cargador adicional.

La resistencia es otro de los aspectos que la marca destaca. El HONOR 600 Elite cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, relacionadas con la protección frente al polvo y al agua, incluso bajo determinadas condiciones de presión y temperatura.

A esto se suma una certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas e impactos de hasta 2,5 metros, según las condiciones de las pruebas realizadas.

Pantalla, procesador y cámara del HONOR 600 Elite

El dispositivo tiene una pantalla LCD HONOR Full View de 6,87 pulgadas, resolución de 1592 x 720 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Su brillo máximo HBM alcanza los 1.020 nits, una característica que facilita la visualización del contenido en espacios iluminados.

En su interior trabaja un procesador Snapdragon 4 Gen 4, acompañado de 256 GB de almacenamiento. La configuración incluye 8 GB de memoria RAM física y la tecnología HONOR RAM Turbo, que añade otros 16 GB virtuales para gestionar varias aplicaciones.

En fotografía, el celular incorpora una cámara principal de 108 megapíxeles con apertura f/1.75 y zoom de hasta 8 aumentos. También integra funciones de fotografía asistidas por inteligencia artificial, como captura de sonrisas y fotografías en movimiento.

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El software es otro de sus componentes. El equipo funciona con MagicOS 10, basado en Android 16, e incorpora Imagen a Video IA 2.0, una herramienta que permite transformar fotografías estáticas en clips de video mediante inteligencia artificial.

La función está pensada para dar movimiento a imágenes y generar secuencias audiovisuales a partir de fotografías. Su disponibilidad y resultados dependerán de las capacidades de procesamiento y las condiciones de uso de la herramienta.

Precio y dónde comprarlo en Colombia

El HONOR 600 Elite tiene un precio de lanzamiento de $2.499.900 y está disponible en dos colores: Dorado Desierto y Negro Terciopelo.

Los interesados podrán encontrarlo a través de operadores y comercios aliados de la marca, entre ellos Claro, Tigo, WOM, Alkosto, Falabella, Alkomprar, Ktronix y Éxito.

Durante la etapa de lanzamiento, HONOR ofrecerá el celular en un paquete que incluye el reloj inteligente HONOR Watch X5i y audífonos HONOR Choice.

La compra también contempla beneficios de posventa: dos años de garantía por fallas de calidad del equipo, dos años de respaldo para la batería, un año de cobertura por daños accidentales, incluidos los ocasionados por líquidos, y un año de reemplazo de pantalla ante caídas.

Además, quienes compren el dispositivo antes del 15 de diciembre de 2026 tendrán derecho al reemplazo total del equipo durante los primeros seis meses si el centro de servicio identifica un defecto de fábrica.