REDMAGIC 12 Pro sorprende con refrigeración líquida RGB, batería de 8.400 mAh y pantalla de 185 Hz

El REDMAGIC 12 Pro llegará al mercado el 18 de noviembre de 2026 con una apuesta dirigida a los jugadores móviles: un sistema de refrigeración líquida de doble circuito, iluminación RGB y componentes diseñados para mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas. La marca ya habilitó un registro previo que permitirá participar por un dispositivo gratis y acceder a beneficios especiales antes de su lanzamiento comercial.

La iniciativa tiene dos componentes. El primero es una campaña promocional que estará activa del 3 al 12 de noviembre, durante la cual los interesados podrán inscribirse para tener la oportunidad de ganar uno de estos celulares. El segundo corresponde al programa Early Bird, que permitirá reservar el equipo antes de la apertura general de ventas y obtener descuentos y regalos adicionales.

De acuerdo con la información publicada por REDMAGIC, las personas interesadas en participar por el dispositivo deben ingresar a la página oficial del REDMAGIC 12 Pro y completar el formulario de registro. Para hacerlo, deben aceptar la política de privacidad y autorizar el envío de comunicaciones comerciales de la compañía.

La marca también propone un desafío de reflejos en el que los participantes podrán competir por recompensas. Entre los premios anunciados se encuentra un REDMAGIC 12 Pro gratis. Sin embargo, la información promocional disponible no detalla las condiciones completas de participación ni los criterios para seleccionar al ganador.

Un dólar para acceder antes al nuevo celular gamer

Quienes tengan previsto comprar el dispositivo también podrán participar en el programa Early Bird. Entre el 12 y el 17 de noviembre, REDMAGIC ofrecerá un cupón por un dólar que dará acceso a beneficios exclusivos y permitirá realizar el pedido un día antes que el resto de compradores.

El procedimiento contempla tres pasos. Primero, el usuario debe pagar el dólar para recibir el cupón en su correo electrónico. Después, entre el 17 y el 18 de noviembre, podrá ingresar a su cuenta y realizar el pedido anticipado. Finalmente, deberá aplicar el código durante el proceso de compra para obtener los descuentos correspondientes y un paquete de regalos que, según la empresa, se enviará automáticamente con el dispositivo.

En cuanto a sus características, el REDMAGIC 12 Pro incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado del chip para juegos REDMAGIC R5. La configuración contempla versiones de 12 GB y 16 GB de memoria RAM, con almacenamiento de hasta 1 TB.

Uno de sus principales componentes es el sistema de refrigeración Icy AquaCore 3.0, que combina dos circuitos de refrigeración líquida, una cámara de vapor, metal líquido y un ventilador turbo que alcanza las 25.500 revoluciones por minuto. La arquitectura distribuye la refrigeración entre las zonas del procesador y la batería, mientras que uno de los circuitos incorpora iluminación RGB.

El equipo también cuenta con una batería de 8.400 mAh y carga rápida por cable e inalámbrica de hasta 80 W. Su pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas ofrece resolución 1,5K y una frecuencia de actualización de 185 Hz, una característica orientada a mejorar la fluidez de las imágenes durante los videojuegos.

La compañía anunció dos acabados, Nightfreeze y Subzero. Los precios publicados comienzan en 899 dólares para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. También habrá configuraciones de 16 GB y 512 GB por 999 dólares, y de 16 GB y 1 TB por 1.199 dólares. El programa anticipado anuncia pedidos desde 869 dólares, aunque el precio final dependerá de la configuración y los descuentos aplicables.

Las ventas generales comenzarán el 18 de noviembre. Por ahora, la información promocional no confirma precios en pesos colombianos ni condiciones específicas de distribución para Colombia.