Apple no logra fabricar suficientes iPhone Duo: esto pasa con su primer plegable

Apple cerró su cuarto trimestre fiscal de 2026 con cifras récord, pero uno de los productos que más expectativas despierta para su negocio apenas comienza a mostrar su potencial comercial. El iPhone Duo, su primer celular plegable, tuvo una recepción inicial que la compañía calificó como extraordinaria. Sin embargo, la demanda está superando su capacidad de producción y todavía no tiene una fecha estimada para normalizar las entregas.

Los resultados financieros presentados el 2 de noviembre muestran que Apple obtuvo ingresos por 114.500 millones de dólares entre julio y septiembre, un crecimiento del 12 % frente al mismo periodo de 2025. La cifra superó las previsiones de los analistas, que esperaban alrededor de 113.400 millones de dólares. Las ganancias por acción también estuvieron por encima de las estimaciones, con 2,10 dólares frente a los 1,99 dólares previstos.

El negocio del iPhone fue uno de los principales motores. La compañía registró ingresos por 57.580 millones de dólares en esta categoría, un aumento del 17 % interanual y un récord para un trimestre de septiembre.

No obstante, hay una precisión importante: estas cifras no incluyen las ventas del iPhone Duo. El periodo contable terminó el 26 de septiembre, mientras que el nuevo dispositivo comenzó a comercializarse el 23 de octubre. El crecimiento corresponde principalmente a la generación iPhone 18 Pro y Pro Max y al comportamiento de los modelos que ya estaban disponibles.

El iPhone Duo comienza con demanda superior a la oferta

La primera señal comercial del plegable llegó con las preventas. Según los reportes publicados después de su lanzamiento, el dispositivo agotó rápidamente las existencias disponibles en la tienda en línea de Apple y algunos compradores comenzaron a recibir fechas estimadas de entrega que se extienden hasta 2027.

La compañía confirmó que tiene dificultades para atender todos los pedidos. Durante la conferencia con inversionistas, Sabih Khan, director de operaciones de Apple, aseguró que la recepción inicial del dispositivo ha sido muy positiva, pero reconoció que la oferta sigue limitada.

También señaló que la producción avanza y que la compañía trabaja para entregar más unidades. Sin embargo, admitió que todavía es difícil anticipar cuándo la oferta y la demanda alcanzarán un equilibrio.

John Ternus, CEO de Apple, también destacó la respuesta de los compradores y los primeros evaluadores del producto. Para la compañía, el iPhone Duo representa una de sus apuestas más importantes en hardware desde el lanzamiento del primer iPhone.

La expectativa no es menor. TrendForce había proyectado que Apple podría distribuir alrededor de cinco millones de unidades del plegable durante 2026 y alcanzar una participación cercana al 24,8 % del mercado mundial de celulares plegables. Se trata de una estimación de la firma de investigación, no de ventas confirmadas.

La prueba de Apple será la temporada navideña

El siguiente trimestre permitirá observar mejor el impacto del iPhone Duo en las cuentas de Apple. La compañía anticipa que sus ingresos totales crecerán entre un 7 % y un 10 % interanual durante el periodo de diciembre y espera que sea el trimestre con mayores ingresos de su historia.

Sin embargo, también enfrenta dificultades. El encarecimiento de los chips de memoria y los costos asociados con la nueva generación de productos presionarán sus márgenes. Apple estima que el margen bruto estará entre el 45 % y el 46 %, por debajo del 47,9 % registrado en septiembre.

La compañía también debe demostrar que puede convertir el interés inicial por su plegable en ventas sostenidas y atender los pedidos sin prolongar demasiado los tiempos de espera.

Por ahora, el balance tiene dos caras. Apple consiguió superar las previsiones financieras y su negocio tradicional de iPhone mantiene el crecimiento. El Duo, por su parte, muestra señales de una demanda importante, pero todavía no hay cifras de ventas que permitan establecer su contribución real a los ingresos.

La verdadera prueba llegará cuando termine la temporada navideña y Apple presente los resultados del trimestre de diciembre. Entonces será posible determinar si su primer plegable consiguió abrir una nueva etapa comercial para la compañía o si su impacto quedó limitado por las dificultades para producirlo.