La próxima pulsera inteligente de Samsung comienza a revelar sus novedades antes de su presentación oficial. Un análisis de su aplicación de configuración muestra cambios en la pantalla, nuevas opciones para consultar información y herramientas de seguimiento de la salud. Los detalles apuntan a una actualización que conservaría buena parte de las características de la generación anterior.

La información procede del análisis de Galaxy Fit4 Manager, la aplicación para configurar la pulsera. Entre los hallazgos aparecen imágenes de la interfaz y diferentes diseños de pantalla. Aunque el software ofrece pistas sobre el dispositivo, Samsung todavía no ha confirmado sus características.

La resolución pasaría de 256 × 402 píxeles en la Galaxy Fit3 a 258 × 428 en el nuevo modelo, mientras que las imágenes conocidas sugieren unas dimensiones exteriores similares. La interfaz permitiría configurar hasta 12 tarjetas para consultar información desde la muñeca, además de ofrecer opciones para localizar el celular vinculado y administrar las notificaciones entre ambos dispositivos.

Qué registros de salud conservaría y cómo analizaría el sueño

La Galaxy Fit4 mantendría el registro de frecuencia cardíaca, pasos, calorías activas y niveles de estrés. También incluiría alertas cuando el pulso alcance valores demasiado altos o bajos, mediciones de oxígeno en sangre y reconocimiento automático de actividades deportivas.

El registro nocturno incluiría las fases del sueño, puntuaciones de descanso y recomendaciones personalizadas para mejorar los hábitos al dormir. Esta última herramienta necesitaría siete noches de información antes de ofrecer orientación. Los ajustes también contemplan la detección de ronquidos, una función que requiere la participación del celular vinculado para realizar el seguimiento.

Por ahora, los archivos examinados no muestran indicios de GPS integrado, aunque su ausencia en el software no permite descartar definitivamente ese componente.

Los rumores anteriores sitúan el posible precio de lanzamiento por debajo de los 100 dólares estadounidenses. Samsung todavía no ha anunciado una fecha de presentación ni los mercados donde se vendería. Por otra parte, los diseños de pantalla encontrados en la aplicación sugieren tres posibles acabados para el dispositivo en negro, plateado y verde claro.

Imagen: SammyGuru / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).