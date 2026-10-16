El Samsung Galaxy Watch9 tiene una particularidad: es de esos dispositivos que terminan gustando más por lo que hacen que por cómo se ven. Durante nuestra experiencia con la versión de 44 milímetros en color grafito, encontramos un reloj cómodo, con una pantalla que responde muy bien bajo el sol, numerosas herramientas para monitorear la salud y una función de cámara que terminó siendo una de nuestras favoritas. Sin embargo, también descubrimos que su autonomía puede convertirse en una molestia para quienes no quieren estar pendientes del cargador.

Un diseño grande, ligero y bastante discreto

A primera vista, el Galaxy Watch9 parece un reloj robusto. Su caja de aluminio conserva el diseño tipo cojín característico de Samsung y su esfera circular tiene suficiente espacio para consultar información sin forzar la vista. Pero una cosa es verlo y otra llevarlo puesto. Aunque probamos la versión de 44 milímetros, su tamaño no se traduce en una sensación de peso excesivo. Es cómodo y no resulta aparatoso durante las actividades cotidianas.

Su grosor de 8,6 milímetros y la correa deportiva flexible contribuyen a esa comodidad. Además, el sistema de enganche permite que el reloj se ajuste a la muñeca sin dejar grandes espacios entre la piel y los sensores.

Ahora bien, hay un detalle completamente subjetivo que no podemos pasar por alto: el color. La unidad que recibimos era grafito con correa negra y, desde nuestra mirada femenina, nos pareció un poco aburrida. Es sobria, elegante y posiblemente encaje muy bien con quienes prefieren accesorios discretos, pero personalmente buscaríamos algo con más color.

No significa que sea un reloj exclusivo para hombres. De hecho, Samsung ofrece alternativas en crema y plateado, además de correas intercambiables en diferentes tonalidades. Para gustos, los colores. Si tuviéramos que decidir únicamente por el diseño de esta versión negra, probablemente no sería nuestra primera opción de compra.

Una pantalla que no le teme al sol

Uno de los puntos más convincentes del Galaxy Watch9 aparece cuando salimos a exteriores. La pantalla alcanza hasta 3.000 nits de brillo, una cifra que se nota cuando necesitamos consultar una notificación, revisar la hora o comprobar los datos de actividad física bajo luz solar intensa.

Durante nuestra experiencia, incluso con bastante sol, pudimos visualizar el contenido con claridad. Es una ventaja práctica porque evita tener que cubrir la pantalla con la mano para leerla.

La superficie táctil permite navegar por aplicaciones, cambiar las esferas y consultar los diferentes paneles de información. A esto se suma la posibilidad de personalizar su apariencia con fotografías y diseños que muestran datos como pasos, clima, frecuencia cardíaca o porcentaje de batería.

Llamadas, mensajes y notificaciones sin sacar el celular

El Galaxy Watch9 también funciona como una extensión del celular. Desde la muñeca podemos consultar mensajes, recibir alertas de aplicaciones, revisar el calendario y atender llamadas cuando el dispositivo está conectado.

Esto resulta especialmente útil cuando estamos trabajando, caminando o tenemos las manos ocupadas. No siempre necesitamos sacar el celular del bolso para saber quién nos está buscando.

El Galaxy Watch9 utiliza Wear OS 7 y permite acceder a aplicaciones como Google Maps, Spotify, Gmail y WhatsApp. Desde la muñeca podemos controlar la música, consultar mensajes, responder notificaciones y atender llamadas sin sacar el celular. También incorpora Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que responde consultas y ayuda a realizar tareas mediante comandos de voz. En el caso de Netflix, aunque no dispone de una aplicación oficial para ver series o películas directamente en el reloj, es posible controlar ciertas funciones de reproducción del celular desde los controles multimedia, según la compatibilidad de la aplicación.

Otro detalle que nos llamó especialmente la atención fueron sus esferas animadas. Algunas incluyen personajes que reaccionan cuando llega una notificación y señalan hacia un costado de la pantalla para avisarnos. Es una función sencilla, pero divertida, que le da personalidad al reloj y rompe con la sobriedad de su diseño exterior.

Conviene tener presente que probamos la versión Bluetooth. Por eso, las funciones de comunicación dependen de su conexión con el celular o de las conexiones compatibles disponibles. La variante LTE ofrece otras posibilidades de conectividad.

Salud y ejercicio: mucho más que contar pasos

Samsung ha convertido el monitoreo de la salud en uno de los principales atractivos de sus relojes, y el Galaxy Watch9 reúne numerosas herramientas para conocer mejor nuestros hábitos.

A través de Samsung Health es posible consultar la frecuencia cardíaca, registrar entrenamientos, revisar la actividad diaria y analizar los patrones de sueño. También incorpora mediciones relacionadas con el oxígeno en la sangre, la temperatura de la piel durante el descanso y la composición corporal.

Una función interesante es Energy Score, que utiliza información del sueño y la actividad reciente para ofrecer una puntuación orientativa sobre nuestra preparación física para afrontar el día. Para quienes hacen ejercicio, el reloj incluye programas de entrenamiento para correr, estimaciones de carga cardiovascular y seguimiento mediante GPS de doble frecuencia.

También dispone de funciones de seguimiento de la presión arterial y detección de posibles señales de apnea del sueño, aunque su disponibilidad depende del país, la configuración y los requisitos de Samsung Health Monitor. Estas herramientas sirven como referencia de bienestar y no reemplazan una valoración médica.

La función que más nos llamó la atención: controlar la cámara desde la muñeca

Entre tantas opciones relacionadas con salud y productividad, hubo una que nos pareció especialmente práctica: utilizar el reloj como control remoto de la cámara del celular.

Al vincular ambos dispositivos y abrir la función compatible, podemos visualizar en la pantalla del reloj una vista previa de lo que está captando la cámara del smartphone. También aparece la opción de activar el disparador.

Lo comprobamos durante nuestra experiencia con el Galaxy S26 FE y el Watch9. Pudimos observar desde la muñeca el encuadre de la cámara y acceder al control para tomar fotografías, aunque no llegamos a realizar una foto grupal.

La utilidad es fácil de imaginar: colocamos el celular sobre una superficie o trípode, nos ubicamos frente a la cámara y comprobamos el encuadre desde el reloj. Es una función especialmente atractiva para fotografías familiares, viajes o situaciones en las que no tenemos a alguien disponible para tomar la imagen.

La batería, su mayor punto débil

Aquí llegamos al aspecto que menos nos convenció. El Galaxy Watch9 de 44 milímetros incorpora una batería de 390 mAh y, aunque Samsung destaca su autonomía, nuestra experiencia fue menos favorable.

Con las notificaciones y diferentes funciones activadas, la batería nos ofreció entre uno y, como máximo, dos días de uso, dependiendo de la intensidad de cada jornada.

Para un reloj que busca acompañarnos durante el día, registrar nuestras actividades y monitorear el sueño por la noche, tener que cargarlo con tanta frecuencia resulta poco práctico.

Es cierto que ofrece carga rápida, lo que ayuda a recuperar energía sin esperar demasiado. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros relojes inteligentes que prometen autonomías cercanas a las dos semanas, la diferencia resulta considerable. También debemos reconocer que esos dispositivos pueden utilizar sistemas operativos y funciones diferentes, por lo que no ofrecen necesariamente la misma experiencia.

El problema no es solamente cuánto dura la batería, sino que debemos organizarnos para cargar el reloj sin interrumpir el seguimiento del sueño o las actividades diarias.

¿Vale la pena comprar el Galaxy Watch9?

El Galaxy Watch9 tiene argumentos suficientes para llamar la atención: es ligero pese a su tamaño, ofrece excelente visibilidad en exteriores, integra numerosas funciones de salud y permite realizar tareas cotidianas sin depender constantemente de la pantalla del celular.

Nos gustó especialmente la posibilidad de controlar la cámara desde la muñeca, una herramienta sencilla que puede resultar mucho más útil de lo que parece.

¿Lo compraríamos? Por sus funciones, sí lo consideraríamos. Pero elegiríamos otro color y tendríamos muy presente la autonomía. Porque por más inteligente que sea un reloj, tener que buscar el cargador cada uno o dos días sigue siendo un inconveniente.

Y esa es precisamente la contradicción del Galaxy Watch9: ofrece muchas razones para llevarlo puesto todo el tiempo, pero su batería no siempre permite olvidarnos de cargarlo.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch9 de 44 mm