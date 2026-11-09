Pagar más de 2.200.000 pesos por unos audífonos puede parecer excesivo, especialmente cuando encontramos alternativas mucho más económicas. Sin embargo, después de utilizar los Sonos Ace Ultra, entendemos que hay diferencias que no se explican únicamente con especificaciones técnicas. Se sienten al ponérselos, al escuchar nuestra canción favorita o al disfrutar de una película sin las distracciones del entorno.

Comencemos por su diseño. Probamos la versión blanca y lo primero que encontramos son acabados elegantes, materiales premium y una construcción que transmite calidad. Las almohadillas son suaves, se adaptan cómodamente a las orejas y la diadema distribuye bien el peso. Son de esos audífonos que da gusto ponerse, incluso durante sesiones prolongadas.

Pero donde realmente nos sorprendieron fue en la cancelación de ruido. Imaginemos que estamos trabajando en una oficina donde varias personas conversan, o viajamos en un avión y queremos descansar. Al activar esta función, buena parte del ruido exterior disminuye y podemos concentrarnos en lo que estamos escuchando.

Para conseguirlo, incorporan diez micrófonos y un sistema de cancelación activa adaptativa. Tenemos tres opciones de control: cancelación de ruido, modo Ambiente y desactivado. La segunda resulta especialmente práctica cuando alguien nos habla o necesitamos estar atentos a lo que sucede alrededor sin quitarnos los audífonos.

Y aquí viene una de las experiencias más interesantes: escuchar música y ver películas. Los Ace Ultra incorporan controladores de 40 milímetros, audio espacial y compatibilidad con Dolby Atmos. Esto se traduce en voces definidas, graves con presencia y una sensación envolvente que permite apreciar detalles que pueden pasar inadvertidos con audífonos convencionales.

Por ejemplo, al ver una película de acción, los efectos sonoros pueden sentirse desde diferentes direcciones. En una canción, es posible distinguir mejor los instrumentos y la posición de las voces. No significa que cualquier contenido se transforme automáticamente, pero con material compatible la diferencia resulta especialmente atractiva.

Otra función que merece atención es su integración con el ecosistema Sonos. Pensemos en algo cotidiano. Estamos en la habitación, nuestra pareja ya se quedó dormida y queremos terminar una película sin interrumpir su descanso. Si tenemos una barra de sonido Sonos compatible conectada al televisor, podemos transferir su audio directamente a los audífonos.

Basta utilizar el control correspondiente para continuar escuchando de manera privada, sin despertar a nadie y conservando una experiencia de sonido envolvente. También resulta útil cuando los niños están durmiendo o simplemente queremos ver una serie a un volumen cómodo durante la noche.

Además, la tecnología TrueCinema puede personalizar la experiencia espacial tomando como referencia las características acústicas de la habitación, siempre que se utilicen dispositivos compatibles.

En el uso diario también encontramos funciones prácticas. Los sensores pausan la música cuando nos quitamos los audífonos, la aplicación Sonos permite ajustar el sonido y la batería ofrece hasta 35 horas de reproducción. Si tenemos prisa, tres minutos de carga pueden proporcionar hasta tres horas adicionales.

¿Vale la pena pagar su precio? Definitivamente sí, especialmente para quienes disfrutamos de un sonido de alta calidad. La cancelación de ruido está entre sus mayores fortalezas, los materiales justifican su carácter premium y escuchar música o ver películas resulta realmente placentero.

No son audífonos para todos los presupuestos, pero sí una inversión que tiene sentido para quienes valoramos los detalles del sonido. Lo mejor es que sus tecnologías no están ahí solamente para impresionar en una ficha técnica. Son funciones que encontramos útiles y que podemos aprovechar todos los días.