Motorola One reaparece con Snapdragon 8 Gen 5 y carga Qi

Un nuevo celular identificado como Motorola One ha aparecido en registros de certificación y pruebas de rendimiento antes de su presentación oficial. La información revela un procesador de gama alta, una configuración de memoria y compatibilidad con carga inalámbrica. El dispositivo utiliza una denominación conocida dentro del catálogo de la marca, aunque todavía no está claro cómo se comercializará.

El equipo está identificado como Moto One XT2771-1 en la documentación del Wireless Power Consortium (WPC). El registro indica compatibilidad con el estándar Qi y una potencia de carga inalámbrica de 15 W. Esto permitiría utilizar bases compatibles sin conectar directamente un cable al celular. La capacidad de su batería y la potencia de carga por cable siguen sin conocerse.

La certificación también incluye una imagen que permite observar su apariencia exterior. En la parte posterior destaca un módulo con cuatro elementos circulares, mientras que la pantalla presenta una cámara frontal integrada en una perforación central. Estas imágenes adelantan la distribución de algunos componentes, aunque no revelan las características de los sensores fotográficos ni las especificaciones del panel.

Qué revelan los registros previos al anuncio

Los registros de Geekbench muestran el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 y Android 16. También indican 10,91 GB de memoria disponible, una cifra que apunta a una variante con 12 GB de RAM, pero no confirma todas las versiones que podrían venderse. La información corresponde al equipo evaluado, no a una ficha comercial definitiva.

Una de las evaluaciones fue subida el 7 de agosto de 2026, mientras que la certificación inalámbrica está fechada el 3 de noviembre. Son dos apariciones del mismo número de modelo en registros distintos. Estas referencias permiten identificar el dispositivo antes de su presentación, pero no establecen cuándo llegará a las tiendas ni en qué mercados.

La denominación Moto One coincide parcialmente con la utilizada por el Motorola One de 2018, que pertenecía a un segmento más económico y formaba parte del programa Android One. Esta coincidencia no demuestra que Motorola esté recuperando aquella familia. El fabricante tampoco ha anunciado oficialmente el nombre comercial, el precio ni la fecha de presentación del nuevo equipo.

Imagen: Geekbench