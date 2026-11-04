iPhone 18 tendría más batería, chip A20 y subiría de precio

El próximo iPhone estándar podría ofrecer mayor autonomía y rendimiento, aunque estas mejoras llegarían acompañadas de un aumento de precio. Una nueva filtración también señala diferencias frente a las versiones Pro y fechas de lanzamiento distintas a las habituales.

La información procede de Digital Chat Station, conocido por adelantar detalles de dispositivos antes de su presentación. Según los datos publicados sobre el próximo modelo, el iPhone 18 incorporaría una batería de mayor capacidad y el procesador A20, fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros. Apple no ha confirmado estas especificaciones.

El nuevo chip buscaría mejorar la eficiencia energética respecto al A19 de la generación anterior. Junto con una batería más grande, podría aumentar el tiempo de funcionamiento entre cargas. Sin embargo, todavía no se conocen cifras de capacidad ni estimaciones que permitan determinar cuánto mejoraría la autonomía.

La pantalla también marcaría una diferencia entre modelos. El iPhone 18 conservaría el tamaño actual de la Dynamic Island, el espacio que integra la cámara frontal y muestra actividades y notificaciones. Por su parte, las versiones Pro y Pro Max incorporarían una más pequeña, manteniendo esta distinción visual entre las dos categorías.

El precio del iPhone 18 también podría subir

Digital Chat Station no dio razones para ese aumento, la parte más especulativa de su publicación. El alza coincidiría con el encarecimiento de la memoria RAM y otros componentes, una presión sobre los costos que ya ha documentado TrendForce y que podría influir en el precio final.

En septiembre de 2026, Apple ya había subido 100 dólares el precio inicial del iPhone 17, que pasó de 799 a 899 dólares en Estados Unidos. La situación podría repetirse con su siguiente generación.

El informante tampoco precisó cuánto costaría el dispositivo. Aún se desconocen posibles cambios en otras características, como la capacidad de almacenamiento, que permitan establecer qué ofrecería frente a su antecesor más allá de las mejoras mencionadas.

El calendario comercial también cambiaría. El iPhone 18 estándar llegaría durante los primeros meses de 2027, posiblemente junto al iPhone 18e y la segunda generación del iPhone Air. Esta programación separaría su presentación de la familia Pro, lanzada en septiembre. Apple todavía no ha anunciado una fecha concreta ni ha divulgado el precio oficial del próximo modelo estándar.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)