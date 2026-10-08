iPhone Air 2 sería más delgado y tendría mayor batería

El diseño ultrafino del iPhone Air limita el espacio disponible para componentes como la batería y las cámaras. Una nueva filtración indica que Apple trabaja en una segunda generación todavía más delgada, con modificaciones que buscarían superar algunas de las restricciones del modelo original.



La información apunta a una tecnología capaz de almacenar más energía en menos espacio, acompañada de componentes que consumirían menos electricidad. También se contempla una segunda cámara trasera, una incorporación que ampliaría las posibilidades fotográficas sin abandonar el formato que distingue a esta familia de celulares.

El iPhone Air 2 reduciría su grosor hasta los 5,2 mm

Según una publicación del filtrador yeux1122 en Naver, el dispositivo pasaría de los 5,6 milímetros actuales a solo 5,2 milímetros. La diferencia de 0,4 milímetros representa una reducción aproximada del 7 % y dejaría menos espacio para distribuir sus elementos internos, especialmente los relacionados con el almacenamiento de energía y la refrigeración.

Para afrontar esa limitación, Apple recurriría a una batería de mayor densidad energética. Su capacidad superaría los 3.149 mAh de la primera generación, aunque el reporte no especifica cuánto aumentaría. Esta tecnología permite almacenar más energía en un volumen determinado, lo que facilitaría mantener un cuerpo estrecho sin reducir necesariamente la capacidad.

Entre las novedades internas aparecerían el procesador A20 Pro, el chip inalámbrico N2 y el módem C2, desarrollado por Apple. La filtración atribuye a estos componentes mejoras de eficiencia que ayudarían a disminuir el consumo y la generación de calor. Sin embargo, todavía no existen pruebas que permitan comprobar su comportamiento en el nuevo equipo.

Como antecedente, una prueba de duración de batería publicada anteriormente registró 8 horas y 57 minutos para el modelo original, frente a las 8 horas y 45 minutos del Galaxy S25 Edge. Ambos fueron evaluados bajo las mismas condiciones, lo que mostró que una mayor capacidad no siempre se traduce en más tiempo de funcionamiento.

Una segunda cámara permitiría capturar escenas más amplias

Actualmente, el Air cuenta con un único sensor trasero de 48 megapíxeles, capaz de ofrecer diferentes encuadres mediante recortes de imagen. Sin embargo, carece de una lente ultra gran angular dedicada, una ausencia que restringe las opciones para fotografiar paisajes, interiores o grupos numerosos desde distancias cortas.

La siguiente versión incorporaría una segunda cámara con la misma resolución que la principal, pero con un campo de visión más amplio. Esto facilitaría incluir más elementos en una fotografía sin necesidad de retroceder, especialmente cuando el espacio disponible es reducido.

Compartir resolución no garantiza resultados equivalentes entre ambos sensores. La calidad depende también de la óptica, las dimensiones de cada uno y el procesamiento de imagen. Por ahora no hay información sobre posibles mejoras para las fotografías nocturnas ni sobre nuevas funciones de video.

Respecto a su apariencia, el celular conservaría la estructura de titanio y podría adoptar una Dynamic Island más pequeña, similar a la prevista para los iPhone 18 Pro. Esta modificación reduciría el área ocupada por la abertura frontal, aunque todavía se desconocen sus dimensiones.

El lanzamiento se situaría entre marzo y junio de 2027, durante la primavera del hemisferio norte. Apple no ha confirmado oficialmente el dispositivo ni su calendario de presentación. Tampoco existen datos definitivos sobre precios, configuraciones de almacenamiento o países donde estaría disponible.

La capacidad definitiva de la nueva batería y los resultados de las pruebas de autonomía serán fundamentales para evaluar las posibles mejoras. Por ahora, las especificaciones conocidas proceden de información no oficial y podrían modificarse antes de una eventual presentación.

Imagen: Apple