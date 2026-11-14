OPPO Find X11 Pro Max tendría cámara de 200 MP y pantalla 2K

Los planes de OPPO para su próxima generación de celulares de gama alta podrían cambiar tras la aparente suspensión de uno de sus proyectos más avanzados. Nuevas filtraciones indican que parte de esa tecnología llegaría al OPPO Find X11 Pro Max, con mejoras importantes en fotografía y pantalla.

El informante Digital Chat Station reveló en Weibo que OPPO está probando un equipo con una pantalla BOE de 6,89 pulgadas y resolución 2K. El panel sería más grande y tendría mayor definición que el de 6,78 pulgadas y resolución 1,5K del actual Find X10 Pro Max.

La información divulgada incluye una cámara frontal de 100 megapíxeles con sensor cuadrado de proporción 1:1. El modelo actual incorpora una de 50 MP. Este formato permitiría aprovechar distintas orientaciones de imagen mediante recortes del sensor, aunque todavía no se conocen las funciones que acompañarían esa configuración.

En la parte trasera se incorporaría una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,12 pulgadas y alto rango dinámico (HDR), una tecnología relacionada con la capacidad de conservar detalles en las zonas claras y oscuras de una fotografía.

Frente al sensor de 1/1,3 pulgadas del Find X10 Pro Max, el nuevo tendría una superficie mayor, lo que favorecería la captación de luz. Sin embargo, el resultado fotográfico dependería también de la óptica y del procesamiento de imagen, por lo que estas cifras no garantizan fotografías de mejor calidad.

El zoom óptico de 10x quedaría fuera del nuevo modelo

El teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 10 aumentos sería la principal ausencia frente a las especificaciones atribuidas anteriormente al Find X10 Ultra, cuyo desarrollo habría quedado suspendido.

Este sistema permite fotografiar objetos lejanos mediante una ampliación óptica, sin depender exclusivamente del recorte digital. Es una tecnología presente en el sistema fotográfico del Find X9 Ultra, que combina cámaras de alta resolución con diferentes niveles de acercamiento.

Por otra parte, un segundo informante de Weibo relaciona las características conocidas con el futuro OPPO Find X11 Pro Max. Sin embargo, la denominación comercial no está definida y también se contempla la posibilidad de que el dispositivo llegue como Find X10s Pro Max.

La filtración apunta a una reorganización de las características previstas para la gama alta de OPPO, pero la compañía no ha confirmado oficialmente el destino de esta tecnología ni las especificaciones del próximo celular.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).