Honor podría estar probando una batería de 15.000 mAh para celular

Un celular capaz de funcionar durante varios días sin necesidad de recarga estaría en fase de pruebas. Una nueva filtración apunta a una batería de gran tamaño que podría alcanzar hasta una semana de autonomía. Diversos medios lo relacionan con Honor.

La información procede de Digital Chat Station, quien publicó en Weibo que hay una batería de entre 14.000 y 15.000 mAh en desarrollo. El informante no mencionó ninguna marca. El nombre de Honor surgió en las respuestas a su publicación, pero la empresa no ha confirmado que participe en el proyecto.

La cifra más alta representaría hasta un 24 % más de capacidad frente a los 12.070 mAh del Honor WIN RT2, presentado en octubre de 2026. Esa diferencia corresponde a la energía almacenada y no significa que la duración aumente en la misma proporción.

Este último celular está orientado a videojuegos y dispone de carga rápida de 90 W y refrigeración activa mediante un ventilador.

La autonomía de una semana sigue siendo una estimación sin pruebas públicas que permitan comprobarla. El consumo del procesador, la pantalla, la conectividad y las actividades realizadas determinarían cuánto dura la carga. Una sesión prolongada de videojuegos, por ejemplo, exige más energía que mantener el dispositivo en reposo.

El silicio-carbono permitiría almacenar más energía

Una tecnología que podría facilitar una batería así es el silicio-carbono, ya utilizado en celulares de gran autonomía. Su principal diferencia está en el ánodo, uno de los componentes internos de la batería, donde se incorpora silicio junto con carbono.

Esta composición permite aumentar la densidad energética, es decir, la energía que cabe en un volumen determinado. Por eso resulta relevante para fabricar dispositivos con baterías grandes sin que necesariamente tengan que aumentar de grosor en la misma proporción.

Integrar una batería de ese tamaño también supone desafíos de diseño. El espacio disponible debe distribuirse entre las celdas, la pantalla, las cámaras y los demás componentes. A ello se suma la necesidad de controlar la temperatura.

Digital Chat Station no identificó el público al que estaría dirigido el proyecto ni reveló detalles de pantalla, procesador o cámaras. Tampoco existe información confirmada sobre su precio, fecha de lanzamiento o posibles mercados de comercialización.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)