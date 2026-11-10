iPhone 18e podría estrenar pantalla y batería más grandes

El próximo celular económico de Apple podría incorporar cambios importantes en su diseño interno. Una nueva filtración apunta a que compartiría pantalla y batería con el modelo estándar, una decisión que reduciría algunas diferencias entre ambos dispositivos. Sin embargo, las características reveladas contradicen reportes anteriores sobre el tamaño del panel.

La información procede de una publicación de Fixed Focus Digital en Weibo, realizada el 9 de noviembre. La fuente compartió un diagrama comparativo de los supuestos componentes internos de los dos celulares, identificados con los nombres en clave Taycan para el iPhone 18 y Nevera para el iPhone 18e.

Según las anotaciones, ambos incorporarían pantallas de 6,3 pulgadas y baterías de hasta 4.430 mAh. El informante aclaró que el esquema ya circulaba en internet y que coincidía en gran medida con los datos proporcionados por sus fuentes. Indicó además que algunas piezas, incluida la batería, serían intercambiables entre los dos modelos.

En el iPhone 18, el esquema atribuye el espacio adicional a modificaciones en el altavoz inferior y el motor háptico, responsable de las vibraciones. Estos ajustes permitirían acomodar una batería más grande sin que necesariamente aumenten las dimensiones exteriores del equipo.

Otra filtración contradice el aumento de pantalla

Digital Chat Station había indicado anteriormente que la versión de entrada conservaría un panel OLED de 6,12 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60 Hz. Mantendría una única cámara trasera de 48 megapíxeles, mientras que la cámara frontal recibiría una posible mejora.

En cambio, el iPhone 18 tendría una pantalla de 6,3 pulgadas con una frecuencia de hasta 120 Hz. Esta diferencia permite mostrar desplazamientos y animaciones más fluidos, por lo que compartir tamaño no significaría necesariamente ofrecer las mismas características visuales.

El nuevo diagrama también mantiene una separación en fotografía. El modelo estándar incluiría dos cámaras posteriores, una de ellas ultra gran angular, mientras que la alternativa más accesible conservaría un solo sensor. Así, Apple continuaría diferenciando ambos equipos mediante sus capacidades fotográficas.

El procesador A20 sería otra novedad para 2027

En un mensaje anterior, Fixed Focus Digital había asegurado que la incorporación de un nuevo procesador era la única mejora que podía respaldar entonces. Añadió que ambos celulares compartirían determinados procesos de fabricación.

Los reportes apuntan al chip A20, fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros, frente al A19 de 3 nanómetros utilizado en la generación anterior. Este cambio podría favorecer la eficiencia energética, aunque todavía no existen datos oficiales sobre su rendimiento.

El analista Ming-Chi Kuo prevé que los modelos más accesibles incorporen 9 GB de memoria RAM en lugar de 8 GB. Este posible aumento ya había aparecido en reportes sobre las capacidades de inteligencia artificial del próximo dispositivo.

Además, llegaría el módem Apple C2, encargado de gestionar las conexiones móviles. Sustituiría al Snapdragon X80 del iPhone 17 convencional y al C1X del iPhone 17e.

La presentación se espera entre marzo y junio de 2027, junto con el iPhone 18 estándar y la segunda generación del iPhone Air. Como referencia, el iPhone 17e salió a la venta por 599 dólares con 256 GB de almacenamiento. Todavía no se conoce si su sucesor mantendrá ese precio.

Imagen: Apple