Motorola Signature 27 supera al iPhone 18 Pro y alcanza el segundo puesto mundial en cámaras

Motorola consiguió meterse en la disputa por las mejores cámaras del mercado de celulares y superar a uno de sus rivales más reconocidos: Apple. Su nuevo Motorola Signature 27 obtuvo 173 puntos en las pruebas de DXOMARK, una puntuación que lo ubica por encima del iPhone 18 Pro, que alcanzó 172 puntos.

Sin embargo, la marca todavía tiene un competidor por delante. El Huawei Pura 80 Ultra mantiene el primer lugar de la clasificación mundial, con 175 puntos, dos más que el dispositivo de Motorola.

El resultado convierte al Signature 27 en el celular con mejor puntuación entre los modelos lanzados en 2026 evaluados por DXOMARK y lo sitúa en el segundo puesto de su clasificación global. También recibió la distinción Gold Label Camera, que reconoce un rendimiento destacado en fotografía y video.

La diferencia entre los tres dispositivos es pequeña, pero refleja cómo Motorola ha conseguido competir con fabricantes que llevan años invirtiendo en fotografía móvil.

¿Qué tiene la cámara del Motorola Signature 27?

La apuesta de Motorola combina cuatro cámaras con sensores de alta resolución y tecnologías de procesamiento computacional. El conjunto está integrado por una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de la misma resolución.

Uno de sus componentes más particulares es el sensor EVS (Event Vision Sensor), que Motorola presenta como el primero de acción dedicado de este tipo incorporado en un smartphone.

A diferencia de una cámara convencional, esta tecnología detecta cambios de luz y movimiento directamente desde el hardware. Al trabajar con la función Action Shot, ayuda a fotografiar personas y objetos en movimiento con mayor nitidez, incluso cuando las condiciones de iluminación no son las mejores.

El teleobjetivo periscópico de 200 MP también tiene un papel importante. Permite realizar fotografías con zoom óptico de 3 aumentos y utiliza Super Zoom Pro para alcanzar ampliaciones de hasta 100x, apoyándose en inteligencia artificial para recuperar detalles y mejorar la imagen.

La cámara principal incorpora tecnología LOFIC HDR, que permite capturar más información de las zonas iluminadas y las sombras. Esto ayuda a conservar detalles en fotografías con contrastes fuertes, como atardeceres o escenas nocturnas.

En video, el dispositivo combina Dolby Vision, estabilización óptica y electrónica, además de herramientas de procesamiento que ajustan exposición, color y reducción de ruido durante la grabación. También admite grabación en 4K Dolby Vision a 60 fotogramas por segundo y video 8K con las cámaras principal y teleobjetivo.

¿Por qué superó al iPhone y qué mantiene a Huawei en primer lugar?

La puntuación de DXOMARK no depende exclusivamente de los megapíxeles. Sus evaluaciones consideran aspectos como exposición, reproducción del color, textura, ruido, enfoque automático, zoom, retratos y estabilización de video.

En las pruebas del Motorola Signature 27, los especialistas destacaron los tonos de piel naturales, el nivel de detalle de los retratos y el comportamiento del zoom entre 3x y 6x. También encontraron resultados favorables en video, especialmente por la estabilidad de la exposición y la respuesta del enfoque automático cuando cambia la iluminación.

No obstante, el dispositivo presenta limitaciones. DXOMARK señala que los sujetos en movimiento pueden perder nitidez en condiciones de poca luz.

Huawei, por su parte, conserva el liderazgo gracias al rendimiento equilibrado del Pura 80 Ultra. Su sistema combina un sensor principal de una pulgada, una cámara ultra gran angular y dos teleobjetivos que permiten trabajar con diferentes distancias focales. DXOMARK destaca especialmente su calidad de imagen, los tonos de piel, el detalle y las capacidades de zoom.

La clasificación queda así: Huawei Pura 80 Ultra, con 175 puntos; Motorola Signature 27, con 173; y Apple iPhone 18 Pro, con 172.

El resultado muestra que Motorola ya compite en los primeros puestos de fotografía móvil y que Apple no tiene asegurado el liderazgo en este apartado. Huawei, entretanto, mantiene la primera posición mundial.

Las puntuaciones corresponden a la clasificación publicada por DXOMARK y pueden cambiar con nuevas evaluaciones o actualizaciones de sus protocolos.