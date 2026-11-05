Redmi Turbo 6 Max filtrado con 11.000 mAh y 185 Hz

Una nueva filtración apunta a que Xiaomi prepara un aumento considerable en la capacidad de batería de su próximo celular de alto rendimiento. La información ofrece una cifra más precisa que los rumores anteriores y permite comparar el posible avance frente a la generación actual. También plantea una diferencia importante entre el modelo destinado a China y su eventual versión internacional.

El Redmi Turbo 6 Max incorporaría una batería de 11.000 mAh, según información atribuida al filtrador Digital Chat Station. La publicación menciona además una capacidad energética de 40,72 vatios-hora (Wh), la medida de la energía total que puede almacenar, aunque no identifica expresamente el nombre comercial del equipo. Su descripción coincide con las características que se han conocido anteriormente sobre este dispositivo.

La diferencia frente al Redmi Turbo 5 Max sería de 2.000 mAh, equivalente a un incremento aproximado del 22 % respecto a sus 9.000 mAh. Esa cifra no permite calcular horas adicionales de funcionamiento. La autonomía también depende del consumo del procesador, la pantalla y las aplicaciones utilizadas.

El dato publicado sobre la capacidad de la batería precisa una cifra que anteriormente solo se situaba por encima de los 10.000 mAh. Sin embargo, todavía no se conocen la potencia de carga ni las dimensiones definitivas del dispositivo. Estos datos serán importantes para establecer cuánto tardaría en recargarse y cómo se integraría una batería de ese tamaño en el diseño.

Pantalla de 185 Hz y diseño metálico completarían la ficha

Los reportes anteriores describen una pantalla OLED plana de 7 pulgadas con resolución 2K (más píxeles que el Full HD habitual) y frecuencia de actualización de 185 Hz. Esta última cifra indica que el panel podría actualizar la imagen hasta 185 veces por segundo, aunque aprovechar esa capacidad en videojuegos dependerá del rendimiento y de la compatibilidad de cada título con tasas de refresco elevadas.

También se mencionan marcos de aproximadamente un milímetro alrededor del panel y un procesador MediaTek Dimensity 9500s. El diseño incluiría una estructura metálica, lector de huellas ultrasónico integrado en la pantalla y certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo. En fotografía, únicamente se ha adelantado una configuración de doble cámara trasera, sin detalles de sus sensores.

La versión internacional podría quedarse con menos batería

Otro aspecto pendiente es su llegada internacional. El equipo podría comercializarse como POCO X9 Pro Max, siguiendo la estrategia aplicada a la generación anterior. Sin embargo, ese posible cambio de nombre no garantiza que conserve la misma batería. El POCO X8 Pro Max comercializado en Colombia incorpora una batería de 8.500 mAh, inferior a la versión china de su equivalente Redmi.

Xiaomi todavía no ha anunciado oficialmente el Redmi Turbo 6 Max ni su fecha de lanzamiento. Tampoco existe un precio confirmado para China o los mercados internacionales. La diferencia entre las capacidades de batería comercializadas en la generación anterior hace especialmente relevante conocer las especificaciones de cada versión antes de considerar que ambos modelos ofrecerán las mismas características.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)