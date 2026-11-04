¿Necesitas un celular para trabajar, jugar o crear contenido? Estas son las opciones.

Hay personas que utilizan el celular principalmente para responder mensajes y consultar redes sociales. Otras pasan buena parte del día grabando videos, editando fotografías, jugando o trabajando con documentos. Aunque todas necesitan un smartphone, no necesariamente necesitan el mismo tipo de dispositivo.

Esa diferencia explica por qué los fabricantes ofrecen equipos con características tan distintas. Algunos priorizan el rendimiento y la autonomía, otros apuestan por cámaras más avanzadas y una parte del mercado experimenta con pantallas que cambian de tamaño mediante mecanismos plegables.

Para quien utiliza el celular como herramienta de trabajo, por ejemplo, la memoria RAM y el procesador pueden tener más importancia que el diseño. Estos componentes influyen en la capacidad del equipo para ejecutar varias aplicaciones y responder a tareas exigentes. El almacenamiento también merece atención, especialmente cuando se manejan documentos, fotografías y archivos de gran tamaño.

En cambio, alguien que utiliza el dispositivo para actividades básicas puede encontrar suficiente un modelo de gama de entrada. Estos equipos permiten realizar llamadas, enviar mensajes, navegar por internet y utilizar aplicaciones cotidianas. La gama media ofrece prestaciones adicionales en rendimiento y fotografía, mientras que la gama alta incorpora componentes más potentes y funciones especializadas.

La elección tampoco depende exclusivamente de cuánto dinero se quiera gastar. Hay características que pueden resultar innecesarias para determinados usuarios y otras que marcan una diferencia importante en la experiencia diaria.

Cuando la pantalla y la inteligencia artificial cambian la experiencia

Quienes suelen leer documentos, consultar varias aplicaciones o consumir contenido multimedia pueden encontrar una alternativa en los celulares plegables. A diferencia de los smartphones tradicionales, estos dispositivos incorporan pantallas flexibles que permiten modificar su formato.

Existen modelos que se doblan por la mitad, lo que facilita guardarlos y transportarlos, y otros que se abren como un libro para ofrecer una pantalla interior de mayor tamaño. También hay diseños con dos pliegues, capaces de ampliar todavía más el espacio disponible. Su tecnología y mecanismos de apertura, sin embargo, suelen reflejarse en precios más elevados.

La inteligencia artificial introduce otra diferencia. Actualmente, algunas de sus herramientas permiten transcribir grabaciones, traducir textos, resumir información y modificar fotografías sin recurrir necesariamente a programas externos.

Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de Alkomprar, señala que las actividades profesionales, los hábitos y las preferencias personales influyen en la manera en que cada consumidor elige su dispositivo.

Para quienes producen contenido audiovisual, las cámaras, la estabilización y el procesamiento de imágenes pueden pesar más en la decisión. Los aficionados a los videojuegos, por su parte, deberían prestar atención al procesador, la capacidad gráfica, los sistemas de refrigeración y la tasa de actualización de la pantalla.

También conviene revisar la batería. Un equipo con muchas funciones puede quedarse corto si su autonomía no responde al tiempo que el usuario permanece fuera de casa o lejos de un cargador.

Antes de comprar, resulta útil identificar cuáles son las aplicaciones que más se utilizan, cuánto espacio necesitan los archivos y qué características se aprovecharán realmente. También hay que comprobar el soporte de actualizaciones y las condiciones que requieren las funciones de inteligencia artificial.

La cantidad de alternativas disponibles en establecimientos como Alkomprar permite comparar dispositivos de diferentes fabricantes y precios. Sin embargo, la decisión empieza mucho antes de llegar a una tienda: entender para qué se necesita el celular puede evitar pagar por características que terminarán sin utilizarse.