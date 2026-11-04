Los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max llegarán oficialmente a Colombia en diciembre de 2026. La confirmación llegó directamente de Xiaomi Colombia, que publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que la nueva serie estará disponible en el país antes de finalizar el año.

«¡Hola, Colombia! ¡La espera ya casi termina! ¡Xiaomi 18 Pro Series llega este diciembre!», escribió la compañía en una publicación que también invita a los usuarios a prepararse para conocer sus nuevos dispositivos.

El anuncio despeja una de las principales dudas sobre esta generación de celulares de gama alta: su llegada al mercado colombiano. Hasta ahora, las señales estaban relacionadas con los registros de homologación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), pero la marca ya confirmó oficialmente el lanzamiento nacional.

Los dos modelos habían aparecido en los registros del organismo regulador el pasado 6 de octubre. El Xiaomi 18 Pro figura con el número de modelo 2609BPN61G y el Xiaomi 18 Pro Max con la referencia 2611FPNFAG. Ambos registros corresponden a variantes globales de los dispositivos.

Aunque Xiaomi confirmó que la serie llegará en diciembre, todavía no ha revelado el día exacto de lanzamiento, los precios para Colombia ni las fechas en las que comenzarán las ventas.

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Dos celulares con cámaras de 200 megapíxeles

La nueva generación de Xiaomi apuesta por la fotografía como uno de sus principales atractivos. Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max incorporan un sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Leica, con dos sensores de 200 megapíxeles: uno principal y otro integrado en un teleobjetivo periscópico.

A estos se suma una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, pensada para capturar fotografías con un campo de visión más amplio.

Otra de las características que distingue a los dispositivos es su pantalla secundaria en la parte posterior. Este panel permite consultar notificaciones y utilizar las cámaras principales para tomar fotografías mientras el usuario se observa desde la pantalla trasera.

En cuanto al tamaño, el Xiaomi 18 Pro cuenta con una pantalla principal de 6,4 pulgadas, mientras que el Pro Max aumenta hasta las 6,9 pulgadas. Los dos modelos también incorporan paneles AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz.

En procesamiento, la familia utiliza los nuevos chips Snapdragon 8 Elite Gen 6, con variantes diferentes para cada modelo.

¿Cuánto costarán los Xiaomi 18 Pro en Colombia?

Por ahora, Xiaomi no ha publicado los precios oficiales para el mercado colombiano. Tampoco ha confirmado las configuraciones de memoria y almacenamiento que estarán disponibles en el país.

Uno de los aspectos que habrá que revisar cuando se conozcan las fichas internacionales es la capacidad de las baterías. Las versiones globales podrían tener una capacidad inferior a las variantes comercializadas en China.

Las filtraciones apuntan a baterías de 6.000 mAh para el Xiaomi 18 Pro y 7.050 mAh para el Pro Max, aunque estas especificaciones deben verificarse con la información definitiva de cada mercado.

Con la confirmación de Xiaomi Colombia, la llegada de esta familia de celulares al país ya es un hecho. Ahora queda por conocer cuánto costarán, qué versiones se venderán y en qué fecha de diciembre comenzarán a estar disponibles para los compradores colombianos.