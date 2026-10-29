¿Qué celular toma mejores fotos sin gastar una fortuna?

Conseguir fotografías nítidas y retratos naturales ya no exige comprar uno de los celulares más costosos. En la gama media hay alternativas con resultados distintos según la iluminación, el movimiento y la distancia del sujeto. Las evaluaciones fotográficas disponibles permiten identificar cuáles destacan y qué limitaciones conviene conocer antes de elegir.

Entre los modelos que compiten en este segmento están el Google Pixel 10a, el Samsung Galaxy A57 5G y el Nothing Phone (4a) Pro. Los tres incorporan cámaras principales con estabilización óptica, un sistema que ayuda a compensar pequeños movimientos al capturar imágenes. Las distinciones aparecen al observar cómo procesan los colores, conservan los detalles y responden cuando falta luz.

El Pixel 10a incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles. Su precio de lanzamiento en Estados Unidos es de 499 dólares. En las evaluaciones ya publicadas, el equipo ofrece resultados correctos durante el día, aunque presenta ruido en algunas escenas nocturnas, especialmente en áreas oscuras y cielos.

Por su parte, el Galaxy A57 5G combina un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. Su precio de lanzamiento en Estados Unidos fue de aproximadamente 550 dólares. En fotografías comparativas ya publicadas, consiguió imágenes con mayor nitidez que el Nothing Phone (4a) Pro en determinadas escenas, aunque sus colores pueden resultar algo lavados.

Los retratos y las fotografías nocturnas muestran diferencias

El Nothing Phone (4a) Pro parte de 499 dólares en Estados Unidos y añade una característica poco habitual en esta categoría. Su teleobjetivo periscópico permite acercamientos ópticos de 3,5 aumentos, útiles para retratar sujetos a cierta distancia sin depender exclusivamente del recorte digital.

En esa comparativa, las tomas con acercamiento resultaron mejores en el Nothing, aunque contar con más opciones de zoom no garantiza mejores retratos en todas las condiciones. También intervienen la separación del cabello respecto al fondo, el tratamiento de la piel y la precisión del enfoque.

En escenas nocturnas, las evaluaciones independientes muestran resultados menos uniformes. Un análisis de su cámara destaca el comportamiento del Pixel 10a en restaurantes poco iluminados y calles oscuras. Otra evaluación fotográfica encontró ruido visible en algunas capturas nocturnas. Las variaciones pueden responder a las condiciones de cada sesión y al uso del modo nocturno.

El movimiento también importa al elegir

Fotografiar una mascota corriendo o una persona caminando exige mantener el enfoque y evitar imágenes movidas. En una de las evaluaciones consultadas se encontró un buen desempeño del Pixel 10a con sujetos en movimiento, una situación en la que intervienen tanto la velocidad de captura como el procesamiento de las imágenes.

Las evaluaciones consultadas no constituyen una comparación controlada de los tres celulares en exactamente las mismas escenas. Por eso, todavía no permiten declarar un ganador absoluto en fotografía nocturna, retratos y movimiento. Sí muestran comportamientos concretos que ayudan a elegir según el tipo de imágenes que se toman con mayor frecuencia.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)