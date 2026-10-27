Motorola Edge 70 Neo tendría batería de 7.000 mAh y 144 Hz

El próximo celular de Motorola podría cambiar considerablemente frente a su antecesor. Los nuevos detalles apuntan a una pantalla más grande, una batería de mayor capacidad y modificaciones importantes en las cámaras. La información también plantea dudas sobre algunas características que habían aparecido en filtraciones anteriores.

De acuerdo con las especificaciones compartidas por el informante Sanju Choudhary, el Motorola Edge 70 Neo incorporaría una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 144 Hz. También contaría con protección Corning Gorilla Glass 7i.

La batería alcanzaría los 7.000 mAh y admitiría carga rápida de 45 W. Frente a los 5.000 mAh anunciados para el Edge 60 Neo en varios mercados, representaría un aumento de capacidad cercano al 40 %. Sin embargo, todavía no existen pruebas que permitan establecer cuántas horas de autonomía ofrecería.

El cambio también afectaría sus dimensiones. El nuevo modelo tendría 8,49 mm de grosor y pesaría 204 gramos. Su antecesor tenía una pantalla de 6,36 pulgadas, por lo que la siguiente generación abandonaría parte del formato compacto que caracterizaba a esta familia.

Una cámara de 50 MP cambia lo que se esperaba del celular

Los datos más recientes señalan que el equipo utilizaría un sensor principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles, con apertura f/1.8, acompañado de una cámara macro de 2 MP. Para las fotografías frontales habría un sensor de 32 MP.

Este apartado presenta una diferencia importante frente a la filtración anterior sobre su cámara de 200 MP. Las dos versiones todavía carecen de confirmación oficial, por lo que no es posible determinar cuál corresponde a la configuración definitiva.

También desaparecería el teleobjetivo dedicado que sí tenía el Edge 60 Neo. Esta ausencia limitaría las opciones de zoom óptico, aunque la calidad fotográfica dependerá del conjunto de sensores y del procesamiento de imagen.

En rendimiento, el procesador elegido sería el Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 6 u 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB.

Android 16 y cuatro colores Pantone

El Motorola Edge 70 Neo llegaría con Android 16 y recibiría cuatro actualizaciones importantes del sistema operativo, además de cinco años de parches de seguridad, según los datos adelantados.

También incluiría protección IP64, que indica resistencia al polvo y a salpicaduras de agua. Sería un retroceso frente al Edge 60 Neo, que cuenta con IP68 e IP69, resistentes a la inmersión y a chorros de agua a alta presión, respectivamente.

Los acabados previstos serían Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue y Sage. Motorola ya había confirmado que lanzará el modelo en India, aunque todavía no ha comunicado su precio ni la fecha exacta de presentación. Tampoco se conocen los demás mercados donde estaría disponible.

Imagen: The Mac Observer / Editada por ENTER.CO.