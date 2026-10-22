Huawei Pura 90 Plus tendría sensor de 1″ y apertura variable

La fotografía vuelve a ocupar un lugar central en los planes de Huawei. Una filtración sobre el Huawei Pura 90 Plus apunta a un nuevo celular de gama alta con una cámara capaz de ajustar físicamente la entrada de luz y un sensor de gran tamaño.

Según el informante Digital Chat Station, el equipo incorporaría una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor RYYB de tipo una pulgada y apertura variable. Habría otros dos sensores traseros, aunque todavía no se conocen sus características.

El tamaño del sensor es uno de los elementos más relevantes. Una superficie de captura más amplia puede recoger mayor cantidad de luz, lo que resulta especialmente útil para tomar fotografías nocturnas o en interiores. Sin embargo, la calidad final también depende de la óptica y del procesamiento de imagen.

La apertura variable ofrece mayor control sobre la profundidad de campo, que determina cuánto del primer plano y del fondo aparece enfocado. A esto se suma la tecnología RYYB, que utiliza filtros amarillos en lugar de los verdes convencionales para favorecer la captación de luz.

Huawei ya emplea esta configuración en el Pura 90 Pro Max, que también cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y apertura variable. La filtración todavía no permite establecer qué diferencias fotográficas tendría el nuevo modelo frente a esta versión.

Además, el Huawei Pura 90 Plus incorporaría una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K. Estaría disponible en cuatro colores, Dawn Gold (dorado amanecer), Obsidian Black (negro obsidiana), Snow White (blanco nieve) y Sunset Purple (morado atardecer). Todavía no se han divulgado imágenes de su apariencia definitiva.

El equipo se sumaría a los Pura 90, Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max, presentados en China en abril de 2026. La fecha del anuncio y los mercados de venta siguen sin confirmación oficial.

Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).