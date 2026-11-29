La refrigeración mediante ventiladores integrados comienza a extenderse más allá de los celulares especializados en videojuegos. Realme incorporaría esta tecnología a su serie numerada con un equipo que también apostaría por la fotografía de alta resolución y una batería de gran capacidad.

El Realme 17 Ultra estaría destinado exclusivamente a mercados internacionales, sin comercializarse en China. Entre las características recogidas en recientes filtraciones figuran el procesador Snapdragon 8 Gen 5, un marco metálico y una pantalla OLED plana de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K.

EXCLUSIVE: ✨ realme 17 Ultra RMX5341 specs 👀

🔍 120x Zoom

📸 200MP + 50MP + Ultra Wide camera

🎬 Open Gate video, log video, 4K 120fps

📱 165Hz refresh rate, 1.5K or 2K OLED

🔳 Snapdragon SoC

🤖 ColorOS 17

❄️ Cooling fan + light ring

🔋 9000mAh battery with 100W charging

🛡️ Full metal build

🔴 Colour options: Silver and Red

💾 Storage 256GB & 512GB

💾 RAM 12GB

#realme #realme17Ultra — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 27, 2026

Una de las principales diferencias frente a otros celulares de la serie sería la incorporación de un ventilador físico con iluminación RGB. Este componente ayudaría a evacuar el calor generado durante actividades exigentes, reduciendo el riesgo de que el procesador disminuya su rendimiento en sesiones prolongadas de juego.

La propuesta sigue una línea que también han explorado otros fabricantes. El Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, por ejemplo, incorporó un mecanismo de enfriamiento dentro del módulo fotográfico. En el caso de Realme, todavía se desconoce cómo estará integrado el sistema de ventilación y si afectará la protección contra el agua y el polvo.

Una cámara de 200 MP acompañada de zoom óptico

La configuración fotográfica incluiría un sensor principal Samsung HP5 de 200 megapíxeles y un tamaño de 1/1,56 pulgadas. Estaría acompañado de un teleobjetivo periscópico Samsung JN5 de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos. La cámara frontal también alcanzaría los 50 MP.

Las especificaciones apuntan a una batería de 9.000 mAh con carga rápida de 100 W. Esta capacidad sería inferior a los 10.000 mAh que se han asociado con el Realme 17 Pro en reportes anteriores.

Por ahora, el Realme 17 Ultra no cuenta con confirmación oficial. Se desconocen su precio, la fecha de lanzamiento y los mercados en los que se comercializaría.

Imagen: Realme 16 Pro+ (referencia) / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).