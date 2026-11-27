Acceder a los programas de un Mac desde el celular y manejarlos como si se tratara de un pequeño computador portátil ya es posible con el primer plegable de Apple. Dos aplicaciones aprovechan las posiciones intermedias del dispositivo para distribuir el escritorio y los controles entre las mitades de su pantalla.

La primera es Screens, desarrollada por Edovia, que incorporó el pasado 25 de noviembre un modo portátil con la actualización 5.10.6. Al doblar parcialmente el iPhone Duo, la aplicación muestra el escritorio remoto en la parte superior, mientras reserva la inferior para un teclado virtual y un panel táctil que permite mover el cursor.

El nuevo modo portátil de Screens admite gestos de navegación y ajusta el teclado al idioma configurado en el sistema. Además, permite acceder a caracteres secundarios deslizando el dedo hacia abajo sobre las teclas.

Cuando se establece una conexión de alto rendimiento con un Mac con chip de Apple y macOS 14 o posterior, el software ajusta automáticamente la resolución del escritorio al espacio disponible e incorpora la transmisión de sonido.

Screens ofrece siete días de prueba gratuita. Después, se puede contratar una suscripción mensual de 4,99 dólares, una anual de 29,99 dólares o adquirir una licencia permanente por 249,99 dólares.

Nimvo permite transferir archivos entre el celular y el Mac

La segunda alternativa es Nimvo, cuya versión 1.2 incorpora la reproducción del sonido del computador, un portapapeles compartido para copiar y pegar contenido entre ambos equipos y la posibilidad de enviar fotografías y archivos. También admite la conexión de un teclado y un ratón físicos.

Para aprovechar su interfaz adaptable al formato plegable del iPhone Duo, es necesario contar con iOS 27.1 o una versión posterior. En el computador se debe instalar Nimvo Companion, un programa gratuito compatible con macOS 26 en adelante.

El acceso completo cuesta, según el desarrollador, 24,99 dólares al año o 49,99 dólares mediante un pago único en Estados Unidos.

Aunque ambas propuestas permiten manejar programas de escritorio desde el celular, ninguna instala macOS de manera nativa. El procesamiento sigue realizándose en el computador conectado. En el caso de Nimvo, el Mac debe permanecer encendido, activo y con la sesión iniciada.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)