Si entre los regalos de Navidad está cambiar de celular, los dispositivos con mejores cámaras del mercado son una alternativa para quienes disfrutan tomar fotografías, grabar videos, viajar o crear contenido para redes sociales.

El ranking de DXOMARK, laboratorio especializado en pruebas de imagen, ubica cinco modelos entre los mejor calificados en su clasificación personalizada de cámaras. La lista está encabezada por Huawei, seguido de Motorola, Apple y dos dispositivos de Vivo.

Aunque sus puntuaciones son cercanas, cada uno tiene características que pueden hacer la diferencia al momento de elegir. Algunos sobresalen por sus capacidades de zoom, otros por el procesamiento de imagen y las herramientas para grabar video.

Estos son los cinco celulares que vale la pena considerar para regalar esta Navidad y lo que se sabe de sus precios en Colombia.

1. Huawei Pura 80 Ultra: para quienes quieren experimentar con la fotografía

Puntuación DXOMARK: 175 puntos.Precio en Colombia: desde $5.999.900 en la tienda oficial de Huawei.

El primer lugar de la clasificación es para el Huawei Pura 80 Ultra, un celular pensado para quienes utilizan la cámara como una de sus principales herramientas.

Su sistema fotográfico está compuesto por una cámara principal HDR de 50 megapíxeles con sensor de una pulgada, un ultra gran angular de 40 megapíxeles y dos teleobjetivos de 50 y 12,5 megapíxeles. Esta configuración permite alternar entre diferentes distancias focales y acercar objetos sin depender exclusivamente del zoom digital.

Uno de sus elementos más particulares es el sistema de teleobjetivo dual alternable, que ofrece zoom óptico de 3,7 y 9,4 aumentos. También incorpora estabilización óptica, apertura física ajustable y grabación de video en resolución 4K.

La pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas tiene una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Su batería es de 5.170 mAh y admite carga por cable de 100 W e inalámbrica de hasta 80 W.

Para Navidad, es una alternativa para alguien que disfruta la fotografía de viajes, los retratos y las imágenes a distancia.

Un detalle antes de regalarlo: conviene revisar qué aplicaciones utiliza la persona, porque los celulares Huawei emplean su propio ecosistema de servicios y algunas aplicaciones de Google pueden requerir alternativas.

Precio y especificaciones: tienda oficial de Huawei Colombia.

2. Motorola Signature 27: para quienes buscan fotografía, potencia y autonomía

Puntuación DXOMARK: 173 puntos.Precio en Colombia: pendiente de publicación oficial.

Motorola ocupa el segundo lugar con el Signature 27, un dispositivo que combina una configuración fotográfica avanzada con características de gama alta.

Su sistema de cámaras incluye un sensor principal Sony LYTIA de 50 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. También tiene una cámara frontal de 50 megapíxeles.

El teleobjetivo permite acercarse a objetos lejanos y aprovechar el zoom para fotografías de conciertos, paisajes y retratos.

Otro de sus atractivos está en la pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem de 1,5K, que alcanza hasta 12.000 nits de brillo máximo. Está acompañado por el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y una batería de 7.000 mAh.

Admite carga TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. También incorpora sonido desarrollado en colaboración con Bang & Olufsen.

Es una opción para quienes quieren un equipo premium que no se limite a tomar fotografías, sino que también ofrezca potencia para videojuegos, reproducción de contenido y creación de videos.

Ojo con la compra navideña: Motorola ya tiene habilitado el prerregistro del Signature 27 en Colombia, pero todavía no publica un precio local definitivo ni confirma su disponibilidad comercial. No debe confundirse con el Motorola Signature de la generación anterior.

3. iPhone 18 Pro: para quienes graban videos y crean contenido

Puntuación DXOMARK: 172 puntos.Precio en Colombia: desde $5.699.000 (256 GB), en Mac Center.

El iPhone 18 Pro ocupa el tercer puesto. Su propuesta está dirigida especialmente a quienes buscan una cámara versátil para fotografía y video, con herramientas de edición y grabación.

Su sistema Pro Fusion incluye tres cámaras traseras de 48 megapíxeles: principal, ultra gran angular y teleobjetivo.

Una de sus novedades es la apertura variable de la cámara principal, que permite ajustar la entrada de luz para conseguir diferentes resultados en las fotografías. También ofrece zoom de calidad óptica de hasta 8 aumentos y zoom digital de hasta 40 aumentos.

En video, permite grabar en 4K Dolby Vision y ofrece herramientas profesionales como ProRes RAW y Apple Log 2, pensadas para quienes posteriormente editan sus grabaciones.

La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas incorpora ProMotion de hasta 120 Hz y el procesador A20 Pro se encarga del rendimiento.

Es una alternativa para creadores de contenido, personas que graban constantemente con el celular y usuarios que ya tienen otros dispositivos del ecosistema Apple.

En Colombia, Mac Center, distribuidor de Apple, publica estos precios de referencia:

256 GB: $5.699.000.

512 GB: $6.599.000.

1 TB: $8.399.000.

El precio puede variar según la capacidad y la disponibilidad.

4. Vivo X300 Pro: para los amantes de los retratos y el zoom

Puntuación DXOMARK: 171 puntos.Precio en Colombia: consultar disponibilidad y cotización con Vivo.

El Vivo X300 Pro ocupa el cuarto puesto y tiene una propuesta fotográfica desarrollada en colaboración con ZEISS.

Su característica más llamativa es el teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles, acompañado de una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de nivel Gimbal y un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

La configuración está pensada para conseguir fotografías detalladas, especialmente en retratos y escenas en las que es necesario acercar la imagen.

También incorpora una cámara frontal ZEISS de 50 megapíxeles con enfoque automático, una característica interesante para quienes toman selfies o producen contenido para redes sociales.

En rendimiento utiliza el procesador MediaTek Dimensity 9500, tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Su batería BlueVolt de 6.510 mAh admite carga FlashCharge de 90 W. La pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas alcanza una frecuencia de actualización de 120 Hz.

El fabricante también ofrece un kit fotográfico con teleobjetivo extensor de 2,35 aumentos, un accesorio pensado para quienes quieren llevar más lejos las posibilidades de la cámara.

Es una alternativa para quienes disfrutan los retratos, la fotografía de viajes y las imágenes con zoom.

Vivo tiene una página oficial del X300 Pro para Colombia, aunque no publica un precio de venta en pesos en la ficha consultada.

5. Vivo X300 Ultra: para quienes buscan llevar la fotografía móvil más lejos

Puntuación DXOMARK: 170 puntos.Precio en Colombia: sin precio oficial publicado para el mercado colombiano.

El quinto lugar es para el Vivo X300 Ultra, otro modelo de gama alta de la marca que apunta a los usuarios más exigentes con la fotografía móvil.

Su configuración internacional incluye un sistema de cámaras desarrollado con ZEISS, con sensores de alta resolución y herramientas orientadas a fotografía profesional.

Entre sus características se encuentran una cámara principal de 200 megapíxeles, un sistema de teleobjetivo avanzado y una cámara ultra gran angular. También incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6.600 mAh.

Su pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas ofrece una experiencia visual amplia y su sistema de carga admite 100 W por cable y 40 W inalámbrica.

Una de sus diferencias está en las posibilidades de fotografía de larga distancia y el uso de accesorios especializados.

Sin embargo, hay una consideración importante para quienes quieran regalarlo en Colombia: el equipo aparece en el ranking de DXOMARK, pero no figura en el catálogo oficial colombiano de Vivo consultado. Las ofertas de importación no equivalen a una distribución oficial y pueden tener condiciones diferentes de garantía y soporte.

Por eso, antes de comprarlo conviene comprobar la versión del equipo, su compatibilidad con las redes colombianas y las condiciones de garantía.

¿Cuál elegir para regalar en Navidad?

Los cinco modelos ofrecen características de gama alta, pero no necesariamente son la mejor compra para el mismo tipo de usuario.

Para fotografía: Huawei Pura 80 Ultra. Su combinación de sensores y dos teleobjetivos lo convierte en una alternativa destacada.

Huawei Pura 80 Ultra. Su combinación de sensores y dos teleobjetivos lo convierte en una alternativa destacada. Para autonomía y rendimiento: Motorola Signature 27. Su batería de 7.000 mAh y sus características premium llaman la atención, aunque falta conocer su precio y fecha de venta en Colombia.

Motorola Signature 27. Su batería de 7.000 mAh y sus características premium llaman la atención, aunque falta conocer su precio y fecha de venta en Colombia. Para video y redes sociales: iPhone 18 Pro. Sus herramientas de grabación y edición son uno de sus principales atractivos.

iPhone 18 Pro. Sus herramientas de grabación y edición son uno de sus principales atractivos. Para retratos y zoom: Vivo X300 Pro. Su teleobjetivo ZEISS de 200 megapíxeles es su principal diferenciador.

Vivo X300 Pro. Su teleobjetivo ZEISS de 200 megapíxeles es su principal diferenciador. Para fotografía avanzada: Vivo X300 Ultra. Es una opción interesante, pero su disponibilidad oficial en Colombia debe confirmarse.

Antes de comprar, también vale la pena revisar la garantía, la capacidad de almacenamiento y la compatibilidad de las aplicaciones. Un celular con una cámara sobresaliente puede ser un gran regalo, pero debe responder a las necesidades de quien lo va a utilizar.