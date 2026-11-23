Una nueva filtración adelanta cómo sería el próximo celular de Honor para Europa, con una batería de gran capacidad y cambios en el diseño. Los detalles todavía no han sido confirmados por el fabricante.

La información apareció el 23 de noviembre de 2026 y procede del informante Sudhanshu Ambhore, quien divulgó las posibles características del Honor Magic 9 Lite+ 5G. El reporte incluye imágenes del dispositivo, especificaciones técnicas y una estimación de su costo para el mercado europeo.

Uno de los datos más relevantes es la batería de 9.530 mAh, acompañada de carga rápida de 80 W. Como referencia, el Honor Magic8 Lite comercializado en Colombia incorpora 8.300 mAh. La diferencia sería de 1.230 mAh, aunque las capacidades corresponden a versiones de mercados distintos.

Otro detalle es su construcción. Pese al tamaño de la batería, el celular tendría un grosor de 8,08 milímetros y un peso de 209 gramos. Estas medidas proceden del reporte.

Pantalla AMOLED y cámara principal de 108 MP

El dispositivo incorporaría un panel AMOLED de 6,8 pulgadas, con resolución de 1.280 × 2.788 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Esta cifra indica cuántas veces se actualiza la imagen por segundo.

En su interior aparecería el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Por ahora, la información conocida solo menciona esta configuración, sin precisar si existirán alternativas con mayor capacidad.

Para fotografía, la filtración apunta a dos cámaras posteriores. La principal tendría 108 megapíxeles y estaría acompañada de un sensor de 5 megapíxeles cuya función no se ha especificado. En la parte frontal se incluiría una cámara de 16 megapíxeles.

Las imágenes difundidas muestran un módulo fotográfico circular de gran tamaño, rodeado por un anillo. Se identifican dos acabados, uno gris oscuro y otro beige de dos tonos con detalles anaranjados.

El equipo llegaría con MagicOS 10, la interfaz de Honor, además de resistencia al agua y al polvo con clasificación IP68. Entre las funciones previstas figuran altavoces duales, NFC para pagos sin contacto y compatibilidad con dos tarjetas SIM.

El precio europeo podría alcanzar los 699 euros

El Honor Magic 9 Lite+ costaría 699 euros (765 dólares). La conversión a dólares es aproximada y corresponde al tipo de cambio de referencia del 23 de noviembre de 2026.

La llegada del dispositivo al Reino Unido está prevista para enero de 2027, junto con el Honor Magic 9 Pro Max. Aunque Honor ha adelantado su llegada a ese mercado, todavía no ha comunicado el precio definitivo ni el calendario de ventas para otros países europeos.

Imagen: 91mobiles / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).