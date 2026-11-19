Huawei prepara la llegada de un nuevo celular de gama alta con un diseño ultradelgado. Antes de su presentación, la compañía ha abierto las reservas en su tienda oficial en China, donde aparecen imágenes del dispositivo, las opciones de almacenamiento y los acabados en los que estará disponible.

Este 19 de noviembre, Huawei confirmó que el Mate 90 Air se dará a conocer el 24 de noviembre, en el mismo evento del Mate X8, su nuevo plegable.

Las filtraciones de las últimas semanas apuntaban a un Mate 80 Air. Sin embargo, la compañía ha optado por la denominación Mate 90 Air, en línea con la familia Mate 90 presentada en octubre.

El equipo se ofrecerá en tres colores (oro rosa, plata lunar y negro obsidiana). Cada uno estará disponible en dos configuraciones de 12 GB de memoria RAM con 256 o 512 GB de almacenamiento interno, lo que permitirá elegir entre seis combinaciones. Por ahora, no hay precios.

Huawei mantiene su apuesta por los celulares ultradelgados

Las imágenes del equipo muestran una superficie trasera dividida en dos secciones, una con líneas finas y otra con un acabado liso. En la parte superior se encuentra un módulo fotográfico circular con la inscripción XMAGE, el nombre que Huawei utiliza para identificar su tecnología de imagen.

En cuanto a su aspecto frontal, incorpora una pantalla con esquinas redondeadas y una pequeña perforación central para alojar la cámara de selfis. El marco presenta bordes curvos.

Huawei lo define como su celular no plegable más delgado de la familia Mate. Como referencia, su antecesor, el Huawei Mate 70 Air, fue anunciado en noviembre de 2025 con un grosor de 6,6 milímetros, un peso de 208 gramos y una batería de 6.500 mAh.

Hasta el momento, el fabricante no ha revelado el grosor, el peso ni la capacidad de la batería del nuevo modelo. Tampoco se conocen las especificaciones del procesador, las cámaras o la potencia de carga.

Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).