OPPO presentó en China una nueva generación de celulares de gama media alta con una distribución poco habitual de sus características. La versión estándar cuenta con la mayor capacidad de batería de la familia, mientras que la Pro apuesta por un formato más compacto y un sensor fotográfico de mayor resolución.

El OPPO Reno 17 incorpora una batería de 8.000 miliamperios-hora (mAh), frente a los 7.250 mAh de la variante Pro. Ambos admiten carga rápida de 80 W y emplean tecnología de silicio-carbono, que permite almacenar más energía sin aumentar proporcionalmente el tamaño de este componente.

El aumento también se aprecia al comparar las dos generaciones Pro. El Reno 16 Pro llegó con 6.000 mAh a mercados europeos como España y con 6.700 mAh a otros, como México. La potencia de carga se mantiene respecto a ese antecesor.

Las cifras anunciadas no permiten establecer cuántas horas de funcionamiento ofrecerán los nuevos dispositivos, pues la autonomía depende de factores como el consumo energético y las condiciones de uso.

El modelo Pro apuesta por un formato más compacto

De acuerdo con las especificaciones divulgadas tras el lanzamiento, la edición estándar integra una pantalla OLED de 6,56 pulgadas, frente a las 6,32 pulgadas de la Pro. Las dos ofrecen resolución 1,5K, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo de hasta 1.800 nits.

En fotografía, el sensor principal pasa de 50 megapíxeles en el equipo estándar a 200 megapíxeles en la Pro. Los dos cuentan con estabilización óptica para compensar pequeños movimientos durante las capturas.

Ambos celulares incorporan un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos, que permite acercar elementos distantes sin recurrir al zoom digital. A este se suman un ultra gran angular y una cámara frontal de igual resolución.

En cuanto al rendimiento, OPPO eligió el Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm para el estándar y el MediaTek Dimensity 8550 Super para el Pro. Los dos ejecutan ColorOS 17, basado en Android 17, e incorporan funciones de edición mediante inteligencia artificial y captura de imágenes en movimiento con resolución 4K.

La oferta de colores incluye blanco, marrón y azul claro. Este último corresponde a una edición denominada Adventure Cat, que incorpora la figura de un gato con efecto tridimensional en la cubierta trasera.

Los nuevos Reno estarán disponibles desde el 20 de noviembre

La comercialización comenzará en China con los siguientes precios y configuraciones de entrada.

– Reno 17: desde 3.599 yuanes (536 dólares) con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

– Reno 17 Pro: desde 4.199 yuanes (625 dólares) con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Los valores en dólares son aproximados y se calcularon con la tasa central del 16 de noviembre de 2026, de 6,7141 yuanes por dólar.

El primero dispone de opciones de hasta 1 TB de espacio interno, mientras que el segundo alcanza los 512 GB. Ambos ofrecen configuraciones de hasta 12 GB de RAM.

Por ahora, OPPO no ha confirmado la disponibilidad internacional ni si mantendrá las mismas especificaciones para los mercados de Europa y Latinoamérica.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)