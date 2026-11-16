Huawei Mate X8 revela su diseño, cinco colores y hasta 1 TB

Las primeras imágenes oficiales del próximo plegable de Huawei ya permiten conocer su apariencia y las versiones que estarán disponibles. La compañía publicó el dispositivo en su tienda de China antes de la presentación, con diferencias en los acabados exteriores y las configuraciones de memoria.

El Huawei Mate X8 será presentado el 24 de noviembre en China. Según las imágenes y configuraciones difundidas, conservará el formato plegable tipo libro, con una pantalla exterior para utilizarlo cerrado y otra más grande que aparece al desplegarlo.

Su parte trasera mantiene un módulo fotográfico circular de gran tamaño, con cuatro aberturas para las cámaras, un flash ubicado en el centro y el distintivo XMAGE, la tecnología de imagen de Huawei. En el frente se observa una perforación para la cámara de la pantalla externa.

La oferta incluirá cinco acabados. Purple Gold Brocade corresponde al morado; Azure Sky Black, al negro; Snowy White, al blanco; Qingyun Brocade, al verde; y Danxia Brocade, al rojo.

Las imágenes muestran una textura decorativa en las opciones morada, verde y roja, inspirada en el brocado, un tejido con patrones ornamentales. Las versiones negra y blanca presentan una apariencia lisa.

La edición de coleccionista tendrá más RAM

Huawei ofrecerá cuatro configuraciones. Las dos versiones convencionales tendrán 12 GB de memoria RAM, acompañados de 256 o 512 GB de almacenamiento. La Collector’s Edition aumentará la RAM a 16 GB y estará disponible con 512 GB o 1 TB de espacio interno.

La distinción importa porque la RAM interviene en la gestión de las aplicaciones abiertas, mientras que el almacenamiento determina cuánto contenido puede guardarse en el celular. Sin embargo, las cifras por sí solas no permiten establecer diferencias concretas de rendimiento entre las ediciones.

El Mate X7 ya ofrecía hasta 1 TB de almacenamiento. También alcanzaba 20 GB de RAM en un paquete de su edición de coleccionista que incluía un lápiz. Por tanto, el máximo de espacio interno anunciado para el nuevo modelo no aumenta frente a su antecesor.

Pantallas, cámaras y batería todavía dependen de filtraciones

Los reportes previos apuntan a una pantalla exterior de aproximadamente 6,5 pulgadas y una interior de entre 8 y 8,15 pulgadas. Las filtraciones no coinciden en esta última medida, por lo que todavía no puede darse por confirmado un aumento frente a las 8 pulgadas de la generación anterior.

En fotografía se habla de una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura variable, que permite modificar la cantidad de luz que llega al sensor. Estaría acompañada por un teleobjetivo periscópico de la misma resolución, destinado a capturar imágenes de objetos lejanos mediante aumento óptico.

Otro posible cambio estaría en la batería, cuya capacidad superaría los 6.000 miliamperios-hora (mAh), frente a los 5.525 mAh de la versión estándar del Mate X7 en China.

También se menciona el procesador Kirin 9050 Pro y una posible compatibilidad de la edición de coleccionista con Ruiying Z10, un accesorio de cámara externa.

Estas especificaciones continúan sin confirmación oficial. Huawei tampoco ha publicado los precios ni la fecha de inicio de ventas, información que podría conocerse durante la presentación.

Imagen: Huawei / Composición editada con IA (ChatGPT) por ENTER.CO.