Galaxy A18 llega con IA: precio y características

Samsung amplía su catálogo de celulares de entrada con un modelo que incorpora herramientas de inteligencia artificial, protección frente al polvo y las salpicaduras, y soporte de software prolongado. El lanzamiento se realizó en Singapur, donde ya se conocen sus especificaciones y condiciones de venta.

El Galaxy A18 LTE incorpora una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ de 1.080 × 2.340 píxeles y frecuencia de actualización de 90 Hz. Esta última cifra indica cuántas veces puede renovarse la imagen por segundo.

Su procesador es el MediaTek Helio G99+, fabricado mediante un proceso de 6 nanómetros. Lo acompañan 4 GB de memoria RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento. También incluye RAM Plus, una función que permite utilizar parte del espacio interno como memoria virtual para gestionar aplicaciones abiertas.

En fotografía, integra tres cámaras traseras. La principal tiene 50 megapíxeles, mientras que las otras dos son un ultra gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP para tomas cercanas. La cámara frontal alcanza los 13 MP.

La batería tiene una capacidad de 5.000 miliamperios-hora (mAh) y admite carga rápida de 25 W. Samsung no publicó en este comunicado una estimación concreta de autonomía ni el tiempo necesario para completar una recarga.

Gemini y Perplexity amplían las funciones de IA

Una de las novedades del dispositivo es la incorporación de Circle to Search, la herramienta de Google que permite buscar información sobre objetos, imágenes o textos visibles en pantalla mediante un círculo o un toque.

El celular incorpora Find the Look, una función para buscar prendas que aparecen en un conjunto de ropa. También permite identificar música que suena cerca del dispositivo.

Samsung confirmó además acceso a Gemini y Perplexity mediante comandos de voz o una pulsación prolongada. Estos asistentes pueden activar aplicaciones compatibles, incluidas algunas de Google y servicios de terceros. Su funcionamiento depende de las integraciones disponibles en cada caso.

Seis años de actualizaciones y mayor protección

El nuevo modelo recibirá hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad. Esta política permite mantener el acceso a nuevas versiones de software y correcciones de vulnerabilidades durante un periodo prolongado.

La protección física incluye certificación IP64, que indica resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, pero no permite sumergir el dispositivo. El cristal frontal utiliza Corning Gorilla Glass 3 y la cubierta posterior está fabricada con polímero reforzado con fibra de vidrio.

En seguridad digital incorpora Knox Vault, un entorno de protección basado en hardware que permite aislar información sensible del resto del sistema. Samsung ya había extendido esta tecnología y su política de seis años de actualizaciones a modelos anteriores, como los Galaxy A17 5G y A07.

El Galaxy A18 cuesta aproximadamente 255 dólares

El celular se comercializa en Singapur desde el 13 de noviembre de 2026 por 328 dólares singapurenses, aproximadamente 255 dólares estadounidenses al tipo de cambio del mismo día. La configuración anunciada es de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, en colores azul claro, negro y plateado.

Como promoción de lanzamiento, Samsung ofrece un descuento de 30 dólares singapurenses en establecimientos participantes. Algunas tiendas físicas también entregan gratuitamente un adaptador de carga de 25 W, sin cable. La campaña está prevista hasta el 8 de diciembre de 2026, sujeta a condiciones y existencias.

La disponibilidad y el precio confirmados corresponden al mercado de Singapur. El anuncio oficial de Samsung no establece fechas de comercialización para otros países.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).