Un celular OPPO de 12.000 mAh aparece en certificación TENAA

Un nuevo celular de OPPO ha aparecido en una base de datos de certificación de China, acompañado de imágenes que permiten conocer su apariencia antes de una posible presentación comercial. El dispositivo destacaría por incorporar una batería de mayor capacidad que la de otros modelos de la marca, aunque todavía no existe un anuncio oficial.

El equipo, identificado con el código PNC110, figura en un registro previo del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT). Los reportes mencionan capacidades nominales de entre 11.460 y 11.640 mAh, mientras que la cifra típica esperada para su comercialización sería de 12.000 mAh.

Los miliamperios-hora (mAh) indican cuánta carga eléctrica puede almacenar una batería. La capacidad nominal corresponde al valor declarado en la ficha técnica, mientras que la típica representa una estimación que suele utilizarse en las especificaciones comerciales. OPPO aún no ha confirmado cuál anunciará para este modelo.

Como antecedente, el OPPO A7 Pro Max llegó al mercado en agosto de 2026 con una batería típica de 10.000 mAh. Si el PNC110 alcanza la cifra prevista, ofrecería 2.000 mAh adicionales, equivalentes a un incremento del 20 %. Sin embargo, esa diferencia no permite determinar por sí sola cuántas horas de autonomía proporcionaría.

Las imágenes muestran un módulo rectangular de cámaras

Las fotografías publicadas en la base de datos de certificación TENAA, el organismo chino encargado de certificar equipos de telecomunicaciones, muestran una parte trasera plana, con un acabado gris violáceo, bordes redondeados y un módulo rectangular que ocupa buena parte de la zona superior.

Dentro de ese módulo se distinguen dos círculos grandes colocados verticalmente, otro elemento circular más pequeño y un flash LED. En el frontal aparece una pantalla plana con una perforación centrada para la cámara de selfis. Los botones de volumen y encendido están situados en el lateral derecho.

Por su apariencia y la batería prevista, el PNC110 podría incorporarse a la familia OPPO A, posiblemente como parte de la serie A7. Esta identificación procede de especulaciones y no corresponde a un nombre comercial confirmado.

La información disponible también señala compatibilidad con redes 5G y doble tarjeta SIM. No se han detallado la resolución de la pantalla, la configuración fotográfica, el procesador ni la potencia de carga. El fabricante tampoco ha comunicado una fecha de presentación, un precio o los mercados donde se vendería.

Imagen: OPPO PNC110 – TENAA / Editada por ENTER.CO