Oppo A7 Pro Max llega al mercado global: precio y especificaciones

Después de estrenarse en China en agosto, el Oppo A7 Pro Max comienza su expansión internacional. El celular conserva una batería de 10.000 mAh como principal elemento diferenciador fuera de su mercado local, acompañada por una pantalla AMOLED de 120 Hz y protección reforzada frente al agua y el polvo.

El modelo ya puede reservarse en Austria, donde estará disponible en Surfing Blue y Lunar Black. Los primeros envíos están previstos para el 1 de octubre. Su configuración para este mercado combina un procesador Snapdragon, 256 GB de almacenamiento y cámaras de 50 megapíxeles tanto en la parte trasera como en la frontal.

Una batería de 10.000 mAh marca la diferencia

La batería alcanza los 10.000 mAh y admite carga rápida por cable de 80 W. Una capacidad de este tamaño puede ampliar el tiempo entre recargas, aunque no permite determinar por sí sola cuántas horas durará el celular. La autonomía también depende del brillo de la pantalla, la conectividad, las apps utilizadas y la intensidad de uso.

También incorpora carga inversa por cable de 6,5 W. Esta función permite utilizar parte de la energía almacenada para alimentar otro dispositivo compatible mediante una conexión física. Su potencia es considerablemente menor que la carga principal, pero puede servir para suministrar energía a determinados accesorios u otro equipo cuando no hay un cargador disponible.

La pantalla AMOLED mide 6,78 pulgadas y ofrece una resolución de 2.772 × 1.272 píxeles. Su frecuencia de actualización alcanza los 120 Hz, lo que permite mostrar desplazamientos y animaciones con mayor fluidez. El brillo máximo anunciado es de 1.800 nits, pensado para conservar una mejor visibilidad cuando aumenta la iluminación del entorno.

La cámara frontal iguala los 50 MP de la principal

El apartado fotográfico incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, conocida como OIS. Este mecanismo compensa pequeños movimientos durante la captura y puede ayudar a reducir fotografías movidas. El módulo posterior se completa con un sensor monocromático de 2 megapíxeles.

En la parte frontal, el Oppo A7 Pro Max incorpora otra cámara de 50 megapíxeles con enfoque automático. La resolución no determina por sí sola la calidad de las fotografías. El resultado también depende del sensor, la óptica, las condiciones de iluminación y el procesamiento de imagen realizado por el celular.

El procesamiento queda en manos del Snapdragon 4 Gen 5, acompañado por 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. El equipo funciona con Android 16 bajo ColorOS 16 y admite doble SIM y eSIM. También integra el lector de huellas directamente en la pantalla.

La resistencia contempla agua, polvo y alta presión

Otro elemento relevante está en las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Estas clasificaciones corresponden a diferentes pruebas de protección frente a la entrada de polvo y agua. La IP69K contempla condiciones de agua a alta presión y temperatura, aunque estas certificaciones no significan que el celular pueda exponerse al agua sin límites ni precauciones.

En la parte posterior aparece además un LED multicolor configurable para notificaciones. Esta luz puede funcionar como una señal visual para determinadas alertas sin necesidad de encender constantemente la pantalla. Así, Oppo combina una característica poco habitual actualmente en celulares con el resto de funciones de conectividad y seguridad del equipo.

Este es el precio del Oppo A7 Pro Max fuera de China

La llegada internacional permite finalmente conocer cuánto cuesta el modelo en uno de sus primeros mercados fuera de China. En Austria puede reservarse por 599 euros, equivalentes a unos 685 dólares, y los envíos comenzarán el 1 de octubre.

Por ahora, no hay información confirmada sobre su comercialización en Colombia ni sobre el precio que tendrá en otros países. La cifra europea sirve como primera referencia internacional, pero impuestos, configuración y estrategia comercial pueden modificar el valor cuando el celular llegue a nuevos mercados.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)