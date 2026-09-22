Honor 700 Pro tendría una pantalla trasera de 1,72 pulgadas

Una pantalla en la parte posterior podría ser la principal novedad de la próxima generación numerada de Honor. El Honor 700 Pro aparece en varios reportes como el candidato más probable para incorporar un panel de 1,72 pulgadas junto con una cámara principal de 200 megapíxeles. Sin embargo, la filtración original no identifica el modelo y Honor todavía no ha anunciado la serie.

Digital Chat Station publicó en Weibo detalles de un prototipo de ingeniería con pantalla frontal plana de 6,57 pulgadas y resolución “1.5K”, bordes muy delgados y simétricos, un panel posterior de 1,72 pulgadas y capacidad de imagen de 200 megapíxeles. El informante no menciona expresamente a Honor ni identifica el modelo en esa publicación.

Honor llevaría al celular una idea que ya había probado

Honor ya había explorado este concepto con una pequeña pantalla magnética presentada como accesorio para la serie 600. El dispositivo podía utilizarse como visor para encuadrar fotografías con las cámaras principales y también ofrecía funciones de control remoto. La diferencia estaría ahora en incorporar un componente similar directamente al celular, sin depender de un accesorio instalado en la cubierta.

Los reportes que relacionan el prototipo con la futura familia Honor 700 señalan al modelo Pro como el candidato más probable. Hasta ahora no hay imágenes que permitan conocer la posición del componente ni su relación con las cámaras. Tampoco existe una confirmación de Honor que permita establecer que el equipo descrito por Digital Chat Station pertenece efectivamente a esta generación.

Una posibilidad sería situarlo cerca del módulo fotográfico, como ocurre en los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, o reservarle otra zona de la cubierta. La publicación original no muestra el diseño ni ofrece detalles sobre su ubicación. Cualquier distribución atribuida al celular sigue siendo una interpretación mientras no aparezcan imágenes o información adicional sobre el prototipo.

El Honor 700 Pro combinaría 200 MP con un segundo panel

La capacidad de imagen de 200 megapíxeles es otro de los datos mencionados por Digital Chat Station. La cifra apunta a una cámara de alta resolución, aunque no permite anticipar por sí sola la calidad fotográfica. Para conocer su alcance faltan detalles sobre el sensor, la óptica, la estabilización y el procesamiento de imagen que acompañaría al hardware.

El panel también podría servir como visor para encuadrar autorretratos o videos con las cámaras principales. Honor ya exploró una función similar mediante el accesorio magnético de la generación 600. La filtración actual no confirma este uso ni menciona notificaciones, controles multimedia u otras herramientas que puedan ejecutarse desde el componente de 1,72 pulgadas.

Las demás cámaras permanecen fuera de la información conocida. No se han revelado sus sensores, resoluciones ni capacidades de video. Esto impide determinar cómo estaría compuesto el sistema fotográfico completo y qué papel tendría la cámara de 200 megapíxeles dentro de la propuesta, más allá de la elevada resolución mencionada en la información publicada.

El diseño frontal también cambiaría con bordes más uniformes

El prototipo descrito por Digital Chat Station tendría un panel frontal plano de 6,57 pulgadas con resolución “1.5K” y bordes muy delgados y simétricos en los cuatro lados. La publicación no especifica la tecnología utilizada, la tasa de refresco ni el brillo máximo, características necesarias para conocer las capacidades de la pantalla más allá de sus dimensiones y diseño.

Procesador, memoria, almacenamiento, batería y velocidad de carga tampoco aparecen entre los datos revelados. Honor no ha comunicado precio, fecha de presentación ni disponibilidad internacional de la futura familia. Sin esa información todavía es prematuro establecer dónde quedaría situado el celular dentro del catálogo de la marca o compararlo directamente con otros modelos de su categoría.

La utilidad dependerá de lo que Honor permita hacer

Las funciones disponibles serán determinantes para saber qué aporta el componente más allá del diseño. Notificaciones, controles multimedia u otras herramientas son posibilidades habituales en este formato, pero ninguna está confirmada para el Honor 700 Pro. La filtración tampoco explica cómo se integraría el panel con el sistema operativo ni cuándo permanecería activo.

Por ahora, el prototipo reúne tres datos concretos: panel posterior de 1,72 pulgadas, frontal plano de 6,57 pulgadas con resolución “1.5K” y capacidad de imagen de 200 megapíxeles. Digital Chat Station no identifica el dispositivo como un modelo de Honor; la asociación con la futura serie 700 y su versión Pro procede de reportes posteriores.

Imagen: HONOR / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)