Xiaomi 18 Pro y Pro Max oficiales con cámaras de 200 MP y chip de 2 nm

La próxima generación de celulares de gama alta de la marca comienza a mostrar sus principales cambios antes de su presentación en China. Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max compartirán dos cámaras Leica de 200 megapíxeles y una plataforma móvil fabricada en 2 nanómetros, mientras las diferencias entre ambos estarán principalmente en el tamaño y la capacidad de la batería.

Ambos celulares se presentarán el 23 de septiembre en China. También conservarán uno de los elementos que distingue su diseño. El panel secundario seguirá integrado en la parte trasera, junto al sistema de cámaras, y añadirá herramientas creadas con inteligencia artificial para ejecutar tareas sin recurrir a la pantalla principal.

Xiaomi 18 Pro y Pro Max igualan sus dos cámaras de 200 MP

El sistema Leica combina una cámara principal de 200 megapíxeles con un teleobjetivo periscópico de la misma resolución. Los dos modelos recibirán esta configuración, por lo que la segunda cámara de 200 MP no será exclusiva del Pro Max. El conjunto fotográfico incluirá además una tercera cámara.

Una resolución de 200 MP permite capturar imágenes con una gran cantidad de píxeles y ofrece mayor margen para hacer recortes conservando detalle. La cifra, sin embargo, no determina por sí sola la calidad de una fotografía. El sensor, la óptica y el procesamiento también intervienen en el resultado.

El chip de 2 nm busca mejorar rendimiento y consumo

Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max utilizarán una plataforma móvil fabricada mediante un proceso de 2 nanómetros. Esta tecnología de fabricación ya está confirmada, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente el nombre comercial exacto del procesador que llevará cada versión.

Un proceso de fabricación más avanzado puede aumentar la densidad de transistores y mejorar la relación entre rendimiento y consumo energético. Esto puede ser relevante al ejecutar juegos, procesar fotografías, utilizar funciones de inteligencia artificial o mantener varias tareas activas. El resultado también dependerá de la arquitectura del chip, sus frecuencias, el software y la gestión de temperatura.

El diseño conserva la pantalla trasera y reduce los marcos

El panel secundario seguirá ubicado junto al sistema de cámaras y conservará uno de los rasgos visuales que diferencia estos celulares. Su función irá más allá de mostrar fondos o información breve, ya que permitirá ejecutar pequeñas herramientas directamente desde la parte posterior.

En el frontal, los marcos se reducirán hasta 0,99 milímetros. El menor grosor del borde permite que la pantalla ocupe una mayor proporción de la superficie frontal. Todavía faltan por conocerse las dimensiones completas, el peso y todos los materiales de construcción de cada versión.

La pantalla trasera incorporará tarjetas y pequeñas herramientas creadas mediante inteligencia artificial. Entre los ejemplos mostrados aparecen temporizadores para cocinar, recordatorios para beber agua, cronómetros Pomodoro, ejercicios de vocabulario y recetas.

Estas funciones permiten resolver acciones breves sin abrir una app en el panel principal. Según cifras oficiales, las tarjetas de aplicaciones de la generación anterior superan los cuatro millones de usos diarios, mientras sus fondos registran más de 3,5 millones.

El Pro Max tendrá 1.500 mAh más de batería

La versión Pro tendrá una batería de 7.000 mAh, mientras el Pro Max alcanzará 8.500 mAh. Son 1.500 mAh adicionales para el modelo más grande, aunque la diferencia de capacidad no permite calcular por sí sola cuántas horas más podrá funcionar entre cargas.

Las baterías utilizan una composición con un 32 % de silicio. Este material permite aumentar la densidad energética y almacenar más energía sin incrementar el volumen en la misma proporción. Así se pueden alcanzar capacidades elevadas sin depender únicamente de un aumento equivalente en el tamaño físico de la batería.

La pantalla añadirá privacidad desde el propio hardware

Consultar una contraseña, una transferencia o un mensaje en un lugar público puede dejar información expuesta ante personas situadas a los lados. Super Pixel 2.0 incorpora protección de privacidad directamente en el hardware del panel para limitar la visualización del contenido desde determinados ángulos.

El panel utiliza el sistema de emisión M11, nuevos materiales emisores de luz verde y una disposición RGB completa. La información oficial también señala un brillo máximo de 4.000 nits, marcos de 0,99 milímetros y una mejora del 20 % en eficiencia luminosa frente a la generación anterior.

Cada píxel de la disposición RGB completa utiliza componentes rojo, verde y azul para formar la imagen. Según los datos proporcionados por el fabricante, esta configuración consigue una nitidez comparable con una resolución 2K y un consumo asociado a 1.5K. Estas cifras deberán valorarse junto con las pruebas independientes cuando los celulares lleguen al mercado.

La presentación del 23 de septiembre completará la información que todavía no se ha publicado sobre ambos modelos. Faltan los nombres comerciales exactos de los procesadores, las configuraciones de memoria, los precios y la disponibilidad internacional. Tampoco se han detallado las dimensiones, el peso y todos los materiales de las dos versiones.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)