AirPods 5 vs Galaxy Buds 4: estas son las diferencias que realmente importan

Apple y Samsung vuelven a enfrentarse en el mercado de los audífonos inalámbricos. La compañía de Cupertino presentó los AirPods 5 durante su evento anual el pasado 9 de septiembre, mientras que Samsung había presentado los Galaxy Buds4 el 25 de febrero del mismo año.

Ambos modelos buscan convertirse en una extensión de sus respectivos ecosistemas, pero llegan con propuestas diferentes en diseño, sonido, cancelación de ruido, batería y funciones de inteligencia artificial.

Los AirPods 5 parten de una propuesta más económica en Estados Unidos, mientras que Samsung apuesta por características de audio de mayor resolución y una integración más profunda con los dispositivos Galaxy.

Pero más allá de las especificaciones, hay una pregunta que puede resultar más útil para quienes están pensando en comprarlos: ¿cuáles ofrecen una mejor experiencia dependiendo del teléfono que ya tienen?

AirPods 5: ANC y funciones de IA en un diseño abierto

Los AirPods 5 mantienen el diseño abierto que caracteriza a esta línea de Apple, pero incorporan una de las principales novedades de la generación: Cancelación Activa de Ruido (ANC).

Apple asegura que su sistema puede eliminar hasta 50% más ruido externo que los AirPods 4 con ANC. Para conseguirlo, incorporan una nueva arquitectura acústica multipuerto y una Ecualización Adaptativa de nueva generación.

El diseño abierto significa que no utilizan almohadillas de silicona para sellar completamente el canal auditivo. Esto puede resultar atractivo para quienes prefieren una sensación menos invasiva, aunque también implica una experiencia de aislamiento diferente a la de unos audífonos in-ear tradicionales.

En sonido, los AirPods 5 incorporan Audio Espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza. También cuentan con un modo Ambiente mejorado y Audio Adaptativo, que combina la cancelación de ruido con la posibilidad de escuchar lo que ocurre alrededor.

Uno de los elementos que Apple está utilizando para diferenciar esta generación es la inteligencia artificial.

Cuando se conectan con un iPhone compatible con Apple Intelligence, los AirPods 5 permiten utilizar Siri AI sin necesidad de manipular el teléfono. También incorporan Traducción en Vivo y la posibilidad de responder a Siri mediante gestos de cabeza.

Sin embargo, estas funciones dependen del dispositivo Apple conectado y del software compatible. Apple señala que Siri AI comenzó su despliegue en beta con iOS 27 y que el español está previsto para octubre de 2026.

Dos versiones y diferente batería

Apple ofrece los AirPods 5 en dos configuraciones.

El modelo estándar ofrece hasta cuatro horas de reproducción con ANC activado en una sola carga. La versión con Estuche de Carga Inalámbrica aumenta esa cifra hasta cinco horas y alcanza hasta 22 horas de reproducción total con ANC utilizando el estuche.

El segundo modelo también incorpora un sensor de fuerza con control de volumen mediante deslizamiento y permite cargar el estuche con un cargador de Apple Watch, un cargador Qi o mediante USB-C.

Los AirPods 5 tienen certificación IP57, que mejora su resistencia al polvo, agua y sudor frente a generaciones anteriores.

Galaxy Buds4: más resolución de audio y una apuesta fuerte por Galaxy AI

Samsung presentó los Galaxy Buds4 como parte de una nueva generación de audífonos que combina audio de alta fidelidad con funciones inteligentes.

El modelo incorpora un altavoz dinámico de 11 mm y Samsung Seamless Codec, con soporte de hasta 24 bits y 96 kHz cuando se utilizan con dispositivos Galaxy compatibles.

Esto significa que los Buds4 pueden aprovechar una mayor profundidad de bits y frecuencia de muestreo que la especificada por Apple para los AirPods 5, aunque para aprovechar el audio UHQ de Samsung es necesario contar con determinados dispositivos Galaxy compatibles y activar la función correspondiente.

Los Galaxy Buds4 también incluyen cancelación activa de ruido, ecualización adaptativa, Audio 360 y funciones diseñadas para ajustar la experiencia de sonido según el entorno.

Para las llamadas, Samsung incorpora tres micrófonos digitales y tecnología Super Clear Call, orientada a mejorar la claridad de la voz incluso cuando existe ruido alrededor.

Galaxy AI como parte de la experiencia

La integración con inteligencia artificial es otro de los puntos centrales de los Galaxy Buds4.

Al utilizarlos junto con un smartphone Galaxy compatible, los audífonos pueden aprovechar funciones de Galaxy AI como el Intérprete y la traducción en vivo. Samsung señala que la disponibilidad depende del modelo del teléfono y de la versión de One UI.

También es importante tener en cuenta que varias de las funciones avanzadas están vinculadas al ecosistema Galaxy. Por ejemplo, el audio UHQ de 24 bits/96 kHz requiere determinados dispositivos Samsung compatibles.

En otras palabras, los Buds4 pueden funcionar con otros teléfonos Android, pero su propuesta completa está pensada para quienes ya utilizan dispositivos Galaxy.

¿Cuál conviene comprar?

Aquí la respuesta depende en buena medida del teléfono que tenga el usuario.

Para alguien que utiliza iPhone, los AirPods 5 tienen una ventaja clara en integración. Funciones como Siri AI, Traducción en Vivo, Audio Espacial personalizado y otras características están diseñadas para trabajar junto con el ecosistema de Apple.

Además, Apple ofrece una alternativa más económica dentro de esta comparación.

Para alguien que utiliza un Samsung, los Galaxy Buds4 tienen una propuesta más amplia alrededor del ecosistema de la compañía. El soporte de audio de hasta 24 bits/96 kHz, Galaxy AI, Audio 360 y las funciones de conectividad están pensados para aprovechar las capacidades de los teléfonos Galaxy compatibles.

También hay diferencias en batería y resistencia. Los Galaxy Buds4 alcanzan hasta cinco horas de reproducción con ANC, mientras que los AirPods 5 estándar llegan hasta cuatro horas. En resistencia, Apple ofrece IP57 frente a IP54 en los Buds4.

Por eso, no se trata solamente de decidir cuál tiene más características. El ecosistema puede ser tan importante como la ficha técnica.

Un usuario de iPhone probablemente aprovechará más los AirPods 5, mientras que alguien con un Galaxy puede sacar mayor partido de los Buds4.

Precio y disponibilidad en Colombia

En distribuidores oficiales como iShop Colombia, los AirPods 5 aparecen en preventa desde $599.000 COP, mientras que los AirPods 5 con Estuche de Carga Inalámbrica aparecen desde $689.000 COP.

Samsung, por su parte, comercializa los Galaxy Buds4 a través de su tienda oficial en Colombia. La página colombiana del producto confirma su disponibilidad dentro del catálogo de Samsung y ofrece la opción de compra a partir de $799.900 COP.

En última instancia, los AirPods 5 y Galaxy Buds4 representan dos maneras distintas de abordar el mismo producto: Apple apuesta por llevar funciones avanzadas de audio e inteligencia artificial a un modelo abierto y relativamente accesible, mientras Samsung pone mayor énfasis en el audio de alta resolución y en la integración con Galaxy.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)