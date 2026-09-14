Apple Watch Series 12 vs SE 3: precios, diferencias y cuál comprar

Una diferencia de US$150 separa los precios de entrada de los dos relojes de Apple. El Apple Watch Series 12 vs SE 3 enfrenta un modelo que comienza en US$399 con otro de US$249. El Series 12 concentra sus ventajas en salud, pantalla y batería, mientras que el SE 3 conserva buena parte de las funciones esenciales por un precio menor.

Ambos tienen pantalla Retina siempre activa, sensor de temperatura, puntuación de sueño, notificaciones de apnea del sueño, detección de caídas y choques y resistencia al agua de 50 metros. También incluyen 64 GB de almacenamiento, Neural Engine de cuatro núcleos y Siri impulsado por Apple Intelligence. La diferencia está en cuánto añade el Series 12 sobre esa base.

Apple Watch Series 12 vs SE 3: los sensores explican parte de los US$150

El Series 12 utiliza el chip S11 y estrena un sistema de sensores de salud compuesto por un sensor eléctrico de frecuencia cardiaca de tercera generación, un sensor óptico siempre activo, sensor de oxígeno en sangre y sensor de temperatura. Este conjunto permite acceder a herramientas como ECG, Oxígeno en Sangre, Signos Vitales y Disposición.

Disposición reúne información relacionada con la recuperación para ayudar a interpretar el estado físico antes de una nueva jornada o entrenamiento. A esto se suman el seguimiento de frecuencia cardiaca de alta frecuencia en segundo plano y VFC de Recuperación, dos capacidades incluidas entre las herramientas de salud del Series 12.

En el SE 3, el chip S10 trabaja con un sensor óptico de frecuencia cardiaca de segunda generación y un sensor de temperatura. El reloj permite recibir alertas de frecuencia cardiaca alta o baja y notificaciones de ritmo irregular. También ofrece Control del Ciclo avanzado, puntuación de sueño y avisos de apnea del sueño.

ECG y Oxígeno en Sangre quedan fuera del SE 3. Para registrar actividad física, frecuencia cardiaca, temperatura y sueño, el modelo económico mantiene las funciones principales. Quien quiera ampliar la información obtenida desde la muñeca encuentra más herramientas en el Series 12. La disponibilidad de determinadas funciones de salud puede variar según el país y las autorizaciones correspondientes.

La pantalla de 2.000 nits le da ventaja al Series 12

Las cajas de aluminio y titanio del Series 12 se ofrecen en 42 y 46 mm. Las versiones de cerámica tienen dimensiones ligeramente diferentes, con 43 y 47 mm de alto. El SE 3 está disponible en 40 y 44 mm. Los dos utilizan pantallas Retina siempre activas con una densidad de 326 píxeles por pulgada.

Hasta 2.000 nits de brillo alcanza el panel OLED LTPO3 de gran ángulo de visión del Series 12, frente a los 1.000 nits del OLED LTPO del SE 3. El brillo mínimo es de 1 nit en el primero y 2 nits en el segundo. La diferencia puede favorecer la lectura del reloj cuando hay mucha luz alrededor.

Los materiales también cambian según el modelo. Apple fabrica el Series 12 en aluminio, titanio y cerámica, mientras que el SE 3 se vende únicamente en aluminio. Este último está disponible en medianoche y blanco estelar. El Series 12 ofrece una selección más amplia de acabados y colores dependiendo del material elegido.

La protección frontal acompaña esas diferencias. Las versiones de aluminio del Series 12 utilizan Ceramic Shield 2 y las de titanio y cerámica incorporan cristal frontal de zafiro. El SE 3 emplea vidrio Ion-X, que Apple describe como cuatro veces más resistente a los golpes que el utilizado en la generación anterior.

Seis horas más de batería reducen las visitas al cargador

Hasta 24 horas de uso normal ofrece el Series 12, seis más que las 18 horas del SE 3. Al activar el modo Ahorrar Batería, las cifras aumentan a 38 y 32 horas, respectivamente. Para entrenamientos al aire libre, Apple establece hasta 10 horas en el Series 12 y siete horas en el modelo económico.

Quince minutos de carga proporcionan hasta 12 horas de uso normal en el Series 12 y hasta ocho horas en el SE 3. Alcanzar aproximadamente el 80 % requiere unos 30 minutos en el primero y 45 minutos en el segundo. La ventaja del modelo superior está, por tanto, tanto en la autonomía como en el tiempo necesario para recuperar batería.

El seguimiento nocturno muestra otra diferencia. Cinco minutos conectado al cargador permiten hasta 10 horas de Control del Sueño con el Series 12. El SE 3 necesita ocho minutos para ofrecer hasta ocho horas. Mantener el reloj puesto durante el día y utilizarlo también para registrar el sueño resulta más fácil con el margen adicional del Series 12.

Los dos sirven para nadar, pero uno obtiene más información

La resistencia al agua alcanza 50 metros en ambos modelos y los dos admiten entrenamientos de natación en piscina y aguas abiertas. El Series 12 añade un profundímetro de hasta seis metros y un sensor de temperatura del agua, componentes que no aparecen entre las especificaciones del SE 3.

En conectividad comparten Bluetooth 5.3, GPS L1 y opciones con conexión celular. El Series 12 utiliza GPS L1 de precisión, admite Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz e incorpora un chip de banda ultraancha de segunda generación. El SE 3 se limita a Wi-Fi de 2,4 GHz y no cuenta con ese chip UWB.

Otra función que queda reservada al Series 12 es Inteligencia de Audio. El chip S11 permite utilizar Shazam y Reconocimiento de Sonidos. Los dos relojes admiten gestos de un toque, doble toque y giro de muñeca, además de Siri impulsado por Apple Intelligence.

Ahorrar US$150 o pagar por más funciones: así queda la decisión

El Series 12 comienza en US$399 en Estados Unidos y el SE 3 en US$249. Son US$150 de diferencia entre las configuraciones de entrada. Estos valores corresponden al mercado estadounidense y no representan precios oficiales en pesos colombianos. El costo final también cambia según la configuración y, en el Series 12, el material de la caja.

Para quien prioriza el precio, el Apple Watch Series 12 vs SE 3 deja al SE 3 como la compra más razonable. Mantiene pantalla siempre activa, seguimiento de frecuencia cardiaca y sueño, sensor de temperatura, funciones de seguridad, carga rápida y resistencia al agua de 50 metros. No es necesario pagar más si esas características cubren lo que se espera del reloj.

Los US$150 adicionales del Series 12 cobran sentido cuando se aprovecharán ECG, Oxígeno en Sangre, Disposición, la pantalla de hasta 2.000 nits o las seis horas adicionales de batería. También permiten acceder a una carga más rápida, sensores para actividades acuáticas, banda ultraancha de segunda generación y más alternativas de materiales.

La elección en el Apple Watch Series 12 vs SE 3 queda así definida por las funciones que realmente se utilizarán. El SE 3 ofrece las principales herramientas de actividad, sueño y seguridad por US$249. El Series 12 sube a US$399 y justifica la diferencia principalmente con más herramientas de salud, mejor pantalla, mayor autonomía y una carga más rápida.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)