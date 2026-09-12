iCAUR llega a Colombia con SUV eléctricos desde $94.990.000: precios y cómo reservar

Con $1.000.000 los compradores colombianos ya pueden apartar uno de los primeros vehículos de iCAUR, nueva marca de vehículos de nuevas energías del Grupo Chery, representada en el país por Grupo Vardí. La compañía abrió las reservas del V23 EV y el V27 REEV, dos SUV que llegan con propuestas de propulsión diferentes y precios que parten de $94.990.000.

El proceso se realiza completamente por internet. El interesado debe ingresar a la página de iCAUR en Colombia, escoger la versión y realizar el pago de $1.000.000, monto que será abonado al precio final del vehículo. Las primeras entregas están previstas para noviembre de 2026.

La oferta contempla cuatro configuraciones. El V23 está disponible como vehículo 100 % eléctrico, mientras que el V27 utiliza un sistema eléctrico de rango extendido. Ambos modelos pueden adquirirse con tracción 4×2 o 4×4.

El lanzamiento también marca la apuesta de la marca por diferenciarse mediante el diseño. Los dos SUV recurren a carrocerías de formas cuadradas, líneas marcadas y elementos inspirados en los todoterrenos tradicionales, aunque incorporan equipamiento y sistemas de propulsión electrificados.

Dos SUV con propuestas eléctricas diferentes

El V23 EV es el modelo más accesible de la nueva oferta. Su versión 4×2 entrega 134 hp y 180 Nm de torque, con una autonomía de hasta 350 kilómetros bajo el ciclo NEDC. La variante 4×4 aumenta la potencia hasta 208 hp y el torque a 292 Nm, mientras que su autonomía llega a 420 kilómetros bajo el mismo estándar.

Las dos versiones cuentan con una pantalla central de 15,4 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, además de asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefacción. En el V23 4×4 se suman una cámara panorámica de 540° y seis alertas de asistencia a la conducción, entre ellas monitoreo de punto ciego, alerta de colisión frontal y alerta de tráfico cruzado trasero.

El V27 REEV apunta a quienes necesitan recorrer mayores distancias sin depender exclusivamente de la batería. Sus motores eléctricos son los encargados de mover las ruedas, mientras que el motor a gasolina funciona como generador para ampliar el alcance cuando la energía de la batería lo requiere. También puede conectarse a una fuente eléctrica para recargar su batería.

En la versión 4×2, el V27 desarrolla 248 hp y 300 Nm de torque y permite recorrer hasta 95 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico. El 4×4 llega a 449 hp y 505 Nm, con hasta 150 kilómetros eléctricos. En ambos casos, la autonomía combinada alcanza hasta 1.000 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

El SUV ofrece cinco plazas y un baúl de 715 litros, capacidad que puede aumentar hasta 1.818 litros al abatir la segunda fila. Entre su equipamiento aparecen una pantalla de 15,4 pulgadas, cámara panorámica de 540°, aire acondicionado bizona y asientos delanteros ventilados.

Los precios de lanzamiento quedan así:

Modelo Precio iCAUR V23 EV 4×2 $94.990.000 iCAUR V23 EV 4×4 $110.990.000 iCAUR V27 REEV 4×2 $133.990.000 iCAUR V27 REEV 4×4 $148.990.000

Los primeros compradores tendrán además la posibilidad de acceder a uno de los 100 cupos disponibles para el evento oficial de lanzamiento de iCAUR en Colombia, programado para el 17 de septiembre. La asignación se realizará según el orden de las reservas y estará sujeta a confirmación de asistencia.