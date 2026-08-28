Changan NEVO Q05 en Colombia: precio, autonomía y características del SUV eléctrico

El Changan NEVO Q05 ya está disponible en Colombia con una propuesta dirigida a quienes buscan un SUV eléctrico para uso urbano y viajes por carretera. El modelo llega en dos versiones, con precios desde $79.990.000, una autonomía de hasta 455 kilómetros bajo ciclo NEDC y una batería de 51,9 kWh.

La oferta está compuesta por el NEVO Q05 E-MAX, cuyo precio de lanzamiento parte de $79.990.000, y el NEVO Q05 E-MAX ULTRA, que llega desde $89.990.000. Las dos versiones utilizan el mismo sistema de propulsión eléctrico, pero la variante ULTRA incorpora más elementos de confort, diseño y asistencias a la conducción.

El vehículo entrega 160,9 HP y 190 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos. Su batería de ion litio ferrofosfato tiene una capacidad de 51,9 kWh y puede recargarse mediante conexión CCS2 para carga rápida o Tipo 2 para carga AC.

La autonomía anunciada de hasta 455 kilómetros bajo el ciclo NEDC es uno de los principales argumentos del modelo. Para los usuarios que utilizan el vehículo diariamente, esta cifra permite reducir la frecuencia de las recargas, aunque el alcance real puede variar según condiciones de conducción, velocidad, temperatura y uso del aire acondicionado.

Dos precios y diferencias entre las versiones

El NEVO Q05 E-MAX incorpora rines de 17 pulgadas, silla del conductor con ajuste eléctrico de seis posiciones, pantalla central de 14,6 pulgadas, tablero digital de 10,17 pulgadas, seis parlantes, carga inalámbrica de 50 W, aire acondicionado automático y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

También cuenta con Changan Connect, plataforma desde la que el usuario puede consultar el nivel de batería, revisar el estado del vehículo, programar la carga y controlar determinadas funciones desde el teléfono.

Por $89.990.000, el E-MAX ULTRA agrega rines de 18 pulgadas, techo solar completo, apertura eléctrica del baúl, sonido de ocho parlantes, iluminación ambiental multicolor y sillas con mayores funciones de ajuste. El asiento del conductor incorpora ventilación y calefacción, mientras que el del pasajero dispone de ajuste eléctrico.

El espacio es otro de los elementos que busca diferenciar al SUV. Tiene 4,435 metros de largo, 1,855 metros de ancho y 2,735 metros entre ejes, mientras que el baúl ofrece 540 litros de capacidad y puede llegar hasta 1.380 litros con los asientos traseros abatidos.

En seguridad, ambas versiones cuentan con seis airbags, ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y sensores traseros. Dependiendo de la versión, también están disponibles sistemas como frenado autónomo de emergencia, advertencia de cambio de carril, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, control crucero adaptativo y alerta de apertura de puertas.

El diseño del NEVO Q05 también recibió reconocimiento internacional. El modelo obtuvo el Golden A’ Design Award 2026 en la categoría de vehículos, distinción relacionada con aspectos como funcionalidad, ergonomía, innovación y experiencia de usuario.

En Colombia, el SUV cuenta con el respaldo de Grupo Vardí y ofrece una garantía general de cinco años o 150.000 kilómetros. Para la batería, la cobertura anunciada es de ocho años o 150.000 kilómetros, bajo las condiciones establecidas por la marca.

Con precios desde $79.990.000, el NEVO Q05 entra al mercado colombiano con dos alternativas para quienes están considerando pasar a un vehículo completamente eléctrico y quieren combinar autonomía, espacio, conectividad y asistencias de conducción.