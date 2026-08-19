LG lanza nuevos parlantes xboom Power con karaoke e inteligencia artificial

Una reunión puede empezar con música de fondo y terminar con varias personas frente a un micrófono. Esa transición es precisamente la que LG quiere acelerar con su nueva línea de parlantes xboom Power, una familia que combina potencia de audio, karaoke asistido por inteligencia artificial e iluminación para convertir al público en parte del entretenimiento.

La serie está compuesta por tres modelos: xboom Power 9000, Power 7000 y Power 5000. La diferencia principal está en la potencia y el tamaño de las reuniones para las que fueron concebidos. El primero entrega 440W RMS, el segundo alcanza 340W y el tercero ofrece 260W.

El Power 9000 está pensado para celebraciones grandes y actividades al aire libre. Según las especificaciones de LG, puede cubrir aproximadamente 2.000 metros cuadrados. El Power 7000 llega a unos 800 metros cuadrados, mientras que el Power 5000 está diseñado para espacios de alrededor de 400 metros cuadrados.

Más allá del volumen, la apuesta de la compañía está en hacer que la música sea una actividad compartida. Los tres equipos incorporan dos entradas para micrófonos, iluminación multicolor y efectos de DJ, además de un Smart Stand para sostener un teléfono o una tableta y seguir las letras durante una sesión de karaoke.

La inteligencia artificial entra al karaoke

Uno de los elementos que diferencia a la nueva familia es AI Karaoke Master. La función permite utilizar canciones de la biblioteca musical del usuario y convertirlas en pistas para cantar, sin depender de versiones especiales de karaoke.

AI Vocal Remover utiliza inteligencia artificial para retirar la voz de una canción, mientras Key Changer permite modificar el tono para adaptarlo al rango vocal de quien está cantando. La compañía también incorpora una activación de un solo toque para iniciar la experiencia sin una preparación compleja.

El procesamiento inteligente también alcanza la reproducción musical. AI Sound analiza el audio y ajusta la configuración según el género, mientras Space Calibration Pro adapta la salida de sonido al tamaño y distribución del espacio. Sound Field Enhance amplía la percepción del audio para generar una experiencia más envolvente.

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La conectividad es otro de los recursos comunes. Mediante Auracast, los usuarios pueden enlazar parlantes compatibles de la familia LG xboom para sincronizar el sonido y ampliar la cobertura en reuniones de mayor tamaño.

El modelo más grande incorpora dos woofers de 10 pulgadas y dos tweeters de bocina de una pulgada. El Power 7000 cuenta con un woofer de 10 pulgadas y dos tweeters, mientras el Power 5000 utiliza un woofer de ocho pulgadas y dos tweeters de dos pulgadas.

En cuanto al manejo, el Power 9000 integra ruedas y un mango, mientras los otros dos modelos cuentan con manijas laterales. Sus pesos son de 26,2, 18,7 y 14,8 kilogramos, respectivamente.

La serie LG xboom Power comenzó su disponibilidad en mercados seleccionados desde el 17 de agosto de 2026. LG advierte que el precio, las especificaciones y las funciones disponibles pueden cambiar según el mercado.