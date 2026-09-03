Huawei presentó, antes del inicio de IFA 2026 en Berlín, los nuevos nova 16s y 16s Pro, dos celulares que amplían la familia nova en los mercados internacionales. Los equipos toman como base la serie que la marca presentó previamente en China y que ahora amplía su presencia fuera de ese mercado.

La llegada de ambos modelos pone sobre la mesa mejoras en autonomía, pantalla, rendimiento y fotografía, aunque también mantiene una limitación que puede resultar determinante para algunas personas. Los equipos utilizan EMUI 16.0 y no cuentan con los servicios de Google preinstalados, un aspecto que conviene considerar antes de decidirse por alguno de ellos.

Batería de 7.000 mAh y carga rápida de 100 W

Los nova 16s y 16s Pro incorporan una batería de 7.000 mAh de capacidad típica, mientras que la capacidad nominal es de 6.800 mAh. En la práctica, una batería de este tamaño busca extender la autonomía y reducir la frecuencia con la que es necesario conectar el celular al cargador. Huawei no ofrece una cifra concreta de horas de uso en su ficha técnica.

Ambos son compatibles con HUAWEI SuperCharge Turbo de 100 W, aunque para alcanzar esa potencia se requiere un cable y cargador compatibles con esta tecnología. La batería no es extraíble, por lo que su reemplazo o reparación debe realizarse a través de un servicio autorizado.

Las diferencias aparecen en la pantalla. El modelo estándar incorpora un panel OLED de 6,68 pulgadas con resolución FHD+ de 2.800 × 1.280 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El Pro aumenta el tamaño hasta las 6,84 pulgadas, alcanza una resolución de 2.856 × 1.320 píxeles e incorpora tecnología LTPO para adaptar la frecuencia entre 1 y 120 Hz.

Los dos paneles cuentan además con atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz. En términos prácticos, la frecuencia adaptativa del Pro permite modificar automáticamente la tasa de refresco según el contenido que aparece en pantalla, en lugar de mantenerla siempre en su nivel máximo.

La cámara marca la diferencia entre los nova 16s y 16s Pro

El apartado fotográfico establece una de las mayores diferencias entre ambos equipos. El Pro incorpora una cámara principal RYYB de 200 MP con estabilización óptica, un teleobjetivo periscópico RYYB de 50 MP también con OIS y un ultra gran angular RYYB de 50 MP. El conjunto permite zoom óptico aproximado de 3,7x y zoom digital de hasta 100x.

La versión estándar utiliza una cámara principal Ultra Vision de 50 MP y un teleobjetivo periscópico RYYB de 50 MP con estabilización óptica. Su zoom óptico es de aproximadamente 3,3x y el digital alcanza igualmente los 100x. Ambos incorporan además una cámara True-to-Colour para apoyar la reproducción del color.

En la parte frontal, los dos modelos cuentan con una cámara Ultra Retrato de 50 MP y pueden grabar video hasta en 4K. Más megapíxeles no garantizan automáticamente mejores fotografías, ya que el resultado depende también de factores como el sensor, la óptica, la estabilización y el procesamiento de imagen.

El procesador también cambia según la versión. El modelo estándar utiliza el Kirin 8020 de ocho núcleos, mientras que el Pro incorpora el Kirin 9010S, igualmente de ocho núcleos. Los dos ofrecen conectividad 5G.

EMUI 16 y el obstáculo de no tener los servicios de Google

Los dos celulares llegan con EMUI 16.0. Las restricciones impuestas por Estados Unidos continúan condicionando la experiencia de los teléfonos Huawei comercializados fuera de China, que no incluyen los servicios móviles de Google ni aplicaciones como Play Store, Gmail o Google Maps instaladas de fábrica.

Quien compre uno de estos equipos tendrá como principal tienda de aplicaciones AppGallery, además de otras alternativas disponibles dentro del ecosistema de la compañía. En el uso cotidiano, la ausencia de los servicios de Google puede ser especialmente relevante para quienes dependen de sus aplicaciones para consultar el correo, utilizar mapas o descargar otras herramientas.

En conectividad, ambos son compatibles con redes Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz bajo estándares que incluyen Wi-Fi 7, siempre que el router también sea compatible. Incorporan Bluetooth 6.0, NFC, USB-C con USB 2.0 y sistemas de posicionamiento que incluyen GPS de doble banda, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS y NavIC.

Precio, almacenamiento y disponibilidad

Los nova 16s y 16s Pro se ofrecen con 256 o 512 GB de almacenamiento interno. El precio de salida es de 599 euros, aproximadamente 696 dólares, para el modelo estándar y de 749 euros, alrededor de 870 dólares, para el Pro. Los valores en dólares son aproximados y pueden variar según la tasa de cambio.

El modelo estándar mide 7,3 mm de grosor y pesa aproximadamente 199 gramos, mientras que el Pro reduce el grosor a 7,1 mm, pero aumenta el peso hasta unos 218 gramos. El primero se ofrece en rosa cristalino, azul, blanco y negro, mientras que el segundo está disponible en azul, blanco y negro.

La disponibilidad concreta dependerá de cada mercado. La batería de gran capacidad, la carga rápida, las diferencias en fotografía y las pantallas son algunos de los elementos que separan a ambos modelos. Para quien esté considerando su compra, la elección dependerá de cuánto valore las prestaciones adicionales del Pro frente a la diferencia de precio y, en ambos casos, de cómo afecte a su uso cotidiano la ausencia de los servicios de Google.

Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)