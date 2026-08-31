Casio G-Shock con sensor cardíaco: precio y funciones oficiales

El Casio G-Shock con sensor de ritmo cardíaco GBX-H5600KI-5 ya es oficial. El nuevo reloj combina funciones de seguimiento de salud y actividad física con el diseño resistente característico de la marca. También incorpora Bluetooth, carga solar y resistencia al agua de 20 bares.

Pensado especialmente para el deporte y las actividades acuáticas, el dispositivo permite registrar entrenamientos, analizar el sueño, medir el nivel de oxígeno en sangre, consultar notificaciones del celular y acceder a información sobre mareas. También mantiene funciones tradicionales como alarmas, cronómetro, temporizador y hora mundial.

Funciones de salud y deporte del Casio G-Shock

Mediante un sensor óptico, el reloj mide la frecuencia cardíaca en la muñeca entre 30 y 220 latidos por minuto, mientras el acelerómetro de tres ejes registra el movimiento. A partir de estos datos calcula distancia, velocidad, ritmo, calorías quemadas, pasos y carga cardiovascular durante diferentes actividades.

Para analizar los datos de entrenamiento y sueño utiliza algoritmos de Polar. Sus herramientas de salud incluyen además ejercicios de respiración y medición del nivel de oxígeno en sangre. Sobre esta última función, Casio aclara que no está destinada al diagnóstico de enfermedades, sino al seguimiento general de la salud.

A través de Bluetooth, el GBX-H5600KI-5 se conecta con la aplicación CASIO WATCHES. Desde allí se puede revisar el historial de actividad, entrenamiento y sueño, gestionar la bitácora diaria y aprovechar el GPS del celular para corregir las mediciones de distancia.

Al vincularlo con el celular también se habilitan avisos de llamadas, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, calendario y recordatorios. Otras posibilidades son el ajuste automático de la hora y una función para localizar el teléfono.

Resistencia al agua, mareas y autonomía

Para actividades acuáticas, el reloj ofrece resistencia al agua de 20 bares. En relojería, esta clasificación se identifica también como resistencia al agua de 200 metros. Sin embargo, los 200 metros no indican la profundidad a la que puede sumergirse el reloj, sino el nivel de presión de agua que está preparado para soportar.

Respecto a la pantalla, utiliza un panel LCD de memoria en píxeles (MIP) con retroiluminación LED para facilitar la lectura en diferentes condiciones de iluminación. También muestra datos sobre las fases lunares y permite consultar las horas de salida y puesta del sol para una fecha determinada.

Desde CASIO WATCHES es posible configurar el gráfico de mareas con información de aproximadamente 3.300 puntos alrededor del mundo, una herramienta especialmente útil para actividades acuáticas como el surf.

En su construcción mantiene la resistencia a los golpes característica de la familia G-Shock. La carcasa y el bisel combinan carbono y resina de base biológica, mientras la correa utiliza este último material. Sus dimensiones son de 51,1 × 44,5 × 17,3 milímetros y su peso es de 47 gramos.

En autonomía, combina carga mediante un cable específico con energía solar. Las funciones de actividad y frecuencia cardíaca permiten hasta 35 horas de funcionamiento. Con la medición del pulso desactivada, alcanza aproximadamente un mes en modo reloj y hasta 11 meses al activar el ahorro de energía.

Precio y disponibilidad

En España, la serie GBX-H5600 parte de 289 euros, equivalentes a unos 336 dólares al cambio actual. El GBX-H5600KI-5, una edición desarrollada junto al surfista Kanoa Igarashi, tiene un precio de 329 euros, cerca de 383 dólares.

Inspirado en los acantilados de Portugal, su diseño utiliza tonos marrones y lavanda que evocan el paisaje costero y los colores del océano al amanecer y al atardecer. La colaboración incorpora además la firma de Igarashi y el número 50, correspondiente a su dorsal como surfista profesional.

Fuera de Europa, el lanzamiento se está realizando de manera gradual. En Estados Unidos, Casio lo presenta como una novedad de agosto de 2026 y lo comercializa por 370 dólares. El modelo también aparece en el catálogo oficial de la marca en México, mientras Singapur y Malasia comenzaron a recibirlo entre finales de julio y agosto.

Para el mercado europeo, Casio identifica septiembre de 2026 como el periodo de lanzamiento. En España, el reloj ya aparece en la página oficial de Casio con un precio de 329 euros. La disponibilidad puede variar según el país y el distribuidor.

Imagen: Casio /Editada por ENTER.CO