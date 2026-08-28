Honor Play 20A: precio y ficha técnica con pantalla trasera

Honor presentó el Honor Play 20A, un celular económico que incorpora una segunda pantalla en la parte posterior. El panel permite consultar información y funciona como visor para tomar selfies con la cámara principal, una característica poco habitual en este segmento. El equipo completa su propuesta con batería de 6.000 mAh, pantalla de 6,9 pulgadas y procesador MediaTek G81.

El dispositivo ya se comercializa en algunos mercados de Oriente Medio. En Emiratos Árabes Unidos, la versión con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento aparece por 399 dirhams (AED), equivalentes a unos 109 dólares. En Qatar puede encontrarse desde 379 riales (QAR), aproximadamente 104 dólares. Estas cifras corresponden a precios comerciales y pueden variar según el distribuidor.

Para qué sirve su pantalla trasera

Ubicado junto al módulo de cámaras, el panel secundario tiene 2 pulgadas y una resolución de 240 x 296 píxeles. Desde allí es posible visualizar alertas de llamadas, controlar contenido multimedia y acceder a otras funciones compatibles. A diferencia de la pantalla principal, esta superficie no es táctil.

Uno de sus usos más prácticos aparece al tomar fotografías. La pantalla funciona como visor para utilizar la cámara trasera de 13 megapíxeles en selfies, de manera que el usuario puede comprobar el encuadre antes de capturar la imagen. Para las videollamadas y fotografías convencionales desde el frontal hay un sensor de 5 megapíxeles.

Pantallas secundarias de este tipo han tenido mayor presencia en dispositivos de categorías superiores. Su incorporación en este modelo resulta llamativa precisamente por tratarse de un celular económico, donde el presupuesto suele concentrarse en componentes como la batería, el almacenamiento o el tamaño del panel principal.

Pantalla principal, batería y procesador

Al frente encontramos un panel LCD de 6,9 pulgadas con resolución de 1600 x 720 píxeles y frecuencia de actualización de hasta 90 Hz. Esta última permite movimientos más fluidos al desplazarse por redes sociales, páginas web, aplicaciones y los menús del sistema.

Su tamaño también implica una concesión en definición. Distribuir una resolución HD+ en una superficie cercana a las 7 pulgadas ofrece una densidad inferior a la de un panel Full HD+, una diferencia que puede resultar perceptible principalmente en textos pequeños, fotografías y contenido con mayor nivel de detalle.

Para la autonomía, Honor utiliza una batería con capacidad típica de 6.000 mAh y nominal de 5.850 mAh. La carga alcanza los 15 W mediante cable, una cifra considerablemente inferior a las potencias que ofrecen otros celulares actuales. La duración entre cargas dependerá del brillo, la conectividad, las aplicaciones y el tiempo de uso de las pantallas.

MediaTek G81 es el procesador encargado del rendimiento. Su configuración está orientada a actividades cotidianas como mensajería, navegación, reproducción multimedia y redes sociales. El almacenamiento llega hasta 128 GB y puede ampliarse hasta 1 TB mediante una tarjeta SD. También dispone de lector de huellas ubicado en uno de los laterales.

Qué aporta una segunda pantalla en un celular económico

Incorporar un panel posterior no convierte al dispositivo en un equipo de gama alta. El procesador G81, la resolución HD+ y las cámaras mantienen una configuración sencilla, mientras la segunda pantalla busca aportar una función diferenciadora sin modificar el enfoque económico del modelo.

Su ventaja más evidente está en las selfies. Utilizar la cámara principal de 13 megapíxeles mientras se observa el encuadre desde atrás permite aprovechar ese sensor para autorretratos, en lugar de depender exclusivamente de la cámara frontal de 5 megapíxeles. El panel también puede mostrar llamadas y controles relacionados con la reproducción multimedia.

La batería de 6.000 mAh complementa esa orientación hacia el uso diario. Sobre el papel, su capacidad es uno de los apartados más destacados de la ficha técnica, aunque la autonomía efectiva solo podrá determinarse mediante pruebas de uso y dependerá de factores como el brillo, la conectividad y las aplicaciones ejecutadas.

Honor Play 20A: precio y disponibilidad

En Emiratos Árabes Unidos, Sharaf DG lista la configuración de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento por 399 AED, unos USD 109. La publicación corresponde a un vendedor externo dentro de la plataforma, por lo que el valor debe entenderse como una referencia comercial de ese mercado y no como un precio internacional establecido por Honor.

Qatar ofrece otra referencia. La misma configuración puede encontrarse desde 379 QAR, alrededor de USD 104, mientras otros distribuidores la ofrecen por 399 QAR. La diferencia muestra que el precio puede cambiar entre comercios incluso dentro de un mismo mercado.

La página global de Honor ya incluye el dispositivo, pero la compañía no presenta allí una lista completa de países, fechas y precios para todas las regiones. Por ahora, las referencias comerciales disponibles proceden principalmente de Oriente Medio, y todavía no es posible determinar cuáles serán los próximos mercados en recibirlo.

Con una segunda pantalla como principal elemento diferenciador, el Honor Play 20A lleva una función poco habitual a un celular que ronda los 100 dólares en los primeros mercados donde está disponible. Su atractivo no está en competir por potencia, sino en ofrecer una característica distinta sin abandonar el precio y las especificaciones propias de la gama de entrada.

Imagen: HONOR / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).