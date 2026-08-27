Samsung Galaxy S26 FE: especificaciones, funciones de IA y precio

El Galaxy S26 FE llega con una apuesta concreta: llevar varias de las funciones más recientes de la familia Galaxy S a un teléfono que mantiene un diseño delgado y ligero. El equipo es, además, el primer integrante de la serie Galaxy S26 que incorpora One UI 9 desde su lanzamiento, acompañado por nuevas herramientas de inteligencia artificial y mejoras en fotografía.

Samsung presentó el dispositivo este 27 de agosto y confirmó que estará disponible desde el 4 de septiembre en mercados seleccionados. La compañía lo ubica como una alternativa para quienes buscan una experiencia premium con especial atención en cámara, batería, pantalla y funciones de Galaxy AI.

Uno de los cambios está en el apartado fotográfico. El Galaxy S26 FE incorpora una cámara trasera triple compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 8 MP con zoom óptico de 3x y zoom digital de hasta 30x.

La cámara frontal es de 12 MP. Entre las funciones disponibles está My FanCam, que identifica a una persona seleccionada y la mantiene dentro del encuadre mientras cambia la escena. Para video, Super Steady con Horizontal Lock busca mantener las grabaciones más estables y niveladas durante actividades con movimiento.

Galaxy AI gana funciones para tareas cotidianas

La edición también recibe herramientas basadas en inteligencia artificial. Photo Assist permite realizar ajustes mediante instrucciones en lenguaje natural, mientras que Gemini Omni puede convertir fotografías y videos almacenados en la Galería en clips editados.

One UI 9 incorpora además novedades como Now Brief, que puede mostrar información personalizada mediante tarjetas configurables, y Now Nudge, que amplía las sugerencias contextuales a determinadas aplicaciones y notificaciones de terceros.

Otra función es Marcar para buscar con Google, que permite identificar varios elementos dentro de una misma imagen, como productos, lugares u objetos.

El equipo utiliza un procesador Exynos 2500 fabricado bajo un proceso de 3 nanómetros y cuenta con 8 GB de RAM. Las opciones de almacenamiento son de 128 GB, 256 GB y 512 GB, aunque su disponibilidad depende del mercado.

En el apartado multimedia, el Galaxy S26 FE tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pulgadas, con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo de hasta 1.900 nits. El teléfono mide 161,6 x 76,9 x 7,4 milímetros y pesa 193 gramos.

La batería tiene una capacidad de 4.900 mAh. Con un adaptador de 45 W puede alcanzar hasta el 69 % de carga en aproximadamente 30 minutos. También admite carga inalámbrica de 15 W y Wireless PowerShare.

Samsung suma conectividad 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, además de certificación IP68 frente al agua y el polvo bajo las condiciones especificadas por la compañía.

El Galaxy S26 FE llegará en colores Blueberry, Graphite y Pistachio. También tendrá siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. La compañía ofrecerá, además, seis meses de Google AI Pro, con 5 TB de almacenamiento en la nube, aunque después aplican las condiciones del servicio.