Pixel 11 vs. Pixel 11 Pro vs. Pixel 11 Pro XL: ¿qué cambia entre los nuevos celulares de Google?

Google ya puso en el mercado su nueva generación de celulares. El Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL fueron presentados el 12 de agosto de 2026 y comenzaron a llegar a tiendas el 20 de agosto. Los tres comparten el nuevo procesador Tensor G6, pero las diferencias aparecen en pantalla, cámaras, memoria, batería y, especialmente, en el precio.

La compañía mantuvo una estrategia sencilla. El Pixel 11 es el modelo para quienes quieren las novedades principales sin pagar el precio de un teléfono Pro. El Pixel 11 Pro reduce el tamaño sin recortar el apartado fotográfico, mientras que el Pro XL lleva la misma propuesta a una pantalla y batería más grandes.

Pixel 11, el modelo que busca el equilibrio

El Pixel 11 tiene una pantalla OLED Actua de 6,3 pulgadas, resolución de 1080 x 2424 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Su brillo máximo llega a 3.000 nits.

También incorpora 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB. La batería es de 4.985 mAh y puede alcanzar 55 % de carga en unos 30 minutos con un cargador compatible de 30 W o más.

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En fotografía cuenta con tres cámaras traseras: principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 13 MP y teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico 5x. El Super Zoom llega hasta 30x.

Es una diferencia importante frente a generaciones anteriores, pero el verdadero salto de la familia está en el procesamiento. Google afirma que el nuevo Tensor G6 acelera un 25 % la navegación web y un 15 % la apertura de aplicaciones frente al Tensor G5.

Su precio inicial es de 899 dólares.

Pixel 11 Pro, más pequeño pero con cámaras de gama alta

El Pixel 11 Pro conserva las 6,3 pulgadas, pero cambia a una pantalla Super Actua LTPO con refresco variable de 1 a 120 Hz y hasta 3.600 nits de brillo máximo. También incorpora una protección contra rayones mejorada.

La diferencia más evidente está detrás. El sistema está compuesto por una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x. El Pro Zoom puede alcanzar 120x mediante procesamiento computacional.

También ofrece una cámara frontal de 42 MP con enfoque automático.

El modelo de 256 GB incorpora 12 GB de RAM, mientras que las versiones de 512 GB y 1 TB suben a 16 GB. La batería es de 4.850 mAh y puede alcanzar 55 % en aproximadamente 30 minutos.

Su precio parte de 1.099 dólares.

Pixel 11 Pro XL, el más grande de la familia

El Pixel 11 Pro XL conserva las mismas cámaras y el mismo Tensor G6 del Pro, pero aumenta considerablemente el tamaño. Su pantalla Super Actua LTPO es de 6,8 pulgadas, con resolución de 1344 x 2992 píxeles y hasta 3.600 nits.

También tiene una batería de 5.115 mAh, con una carga de hasta 75 % en unos 30 minutos utilizando un cargador USB-C PPS de 45 W o superior.

El modelo de 256 GB tiene 12 GB de RAM, mientras que las versiones de 512 GB y 1 TB llegan a 16 GB.

Su precio de partida es de 1.299 dólares.

La diferencia que realmente importa

Más allá del tamaño, la elección depende de lo que se busque. El Pixel 11 conserva buena parte de la experiencia de los modelos superiores, pero recorta prestaciones en pantalla y cámaras.

El Pixel 11 Pro es el más interesante para quienes quieren fotografía avanzada en un teléfono relativamente compacto. El Pro XL, en cambio, está dirigido a quienes priorizan una pantalla grande y mayor batería sin renunciar a las cámaras profesionales.

Los tres reciben siete años de actualizaciones de Android, seguridad y Pixel Drops, y todos parten de 256 GB de almacenamiento. Los Pro además incorporan HiLight, un sistema de luces alrededor del módulo de cámaras que muestra determinadas notificaciones sin necesidad de encender la pantalla.

Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL frente a frente

Característica Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pantalla 6,3″ OLED 6,3″ LTPO OLED 6,8″ LTPO OLED Refresco 60-120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz Brillo máximo 3.000 nits 3.600 nits 3.600 nits Procesador Tensor G6 Tensor G6 Tensor G6 RAM 12 GB 12/16 GB 12/16 GB Almacenamiento 256/512 GB 256 GB-1 TB 256 GB-1 TB Cámara principal 48 MP 50 MP 50 MP Teleobjetivo 10,8 MP, 5x 48 MP, 5x 48 MP, 5x Zoom máximo 30x 120x 120x Batería 4.985 mAh 4.850 mAh 5.115 mAh Precio inicial US$899 US$1.099 US$1.299

Los precios corresponden a los valores de lanzamiento en Estados Unidos. Google confirmó que los tres modelos comenzaron su disponibilidad comercial el 20 de agosto de 2026.

En otras palabras, el Pixel 11 no es simplemente el modelo barato de la familia. Comparte el Tensor G6 y buena parte de las funciones de inteligencia artificial. Los Pro justifican el salto principalmente por sus cámaras, pantallas más avanzadas y, en el caso del XL, por el tamaño y la batería.